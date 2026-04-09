Las entrenadoras de pilates coinciden: este es el ejercicio clave para fortalecer el core a partir de los 60

Las entrenadoras de pilates lo tienen muy claro: la plancha es el ejercicio más eficaz para fortalecer el core a partir de los 60 años. No son rutinas intensas como tal, sino movimientos controlados que mejoran la estabilidad y la fuerza.

El paso del tiempo obliga a adaptar el ejercicio físico. A partir de cierta edad, el objetivo ya no es solo estético, sino funcional: ganar movilidad, proteger las articulaciones y mantener la independencia son fundamentales para alargar nuestra esperanza de vida.

En este contexto, el pilates está posicionado como una de las disciplinas más recomendadas por entrenadoras y por especialistas al combinar fuerza, control y bienestar, además de poner especial atención en el suelo pélvico.

Expertas como Liz Hilliard explican que el objetivo principal es fortalecer el core, incluyendo abdomen y espalda. También mejora el equilibrio, la postura y la flexibilidad, características fundamentales a esta edad.

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda / Sport.es

Entre todos los ejercicios disponibles, la plancha destaca por su eficacia. Activa no solo los abdominales, sino también glúteos, piernas y musculatura profunda, convirtiéndose en un ejercicio muy completo e ideal si tienes más de 60 años.

Cristina Ponce es otra especialista que recomienda la plancha, aunque adaptada con apoyo, como una silla, para facilitar su ejecución. Una variante muy interesante para aquellas personas que tienen problemas de movilidad.

Por su parte, Ana Antón destaca que el pilates fortalece el core desde dentro. Trabaja músculos profundos como el transverso abdominar y mejora la postura adoptada en el día a día.

Se puede decir que en 2026 la tendencia es muy clara: ejercicios sencillos, sin impacto y eficaces para personas mayores. Eso sí, la plancha es uno de los mejores aliados para mantenerse fuerte, estable y activo a cualquier edad.