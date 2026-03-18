Un entrenador profesional lo confirma: "Al caminar importa la velocidad a la que lo haces"

Cada vez existe más conciencia alrededor de la salud física y el deporte, y de cómo nos beneficia no solo a nuestro cuerpo sino también a nuestra mente. Por ello, ya es habitual ver cómo muchas personas de nuestro alrededor hacen ejercicio diariamente con el objetivo de mantenerse en forma o, simplemente, cuidar su salud.

Y hay muchas formas de hacerlo, y una extremadamente beneficiosa y sencilla es caminar. Es el ejercicio que más personas pueden hacer sin excepción y sin importar edad, estatura, fuerza física o peso. No es el más completo, pero miles de estudios afirman lo beneficioso que es caminar diariamente, evitando así el sedentarismo.

Ante esta tendencia, el entrenador personal Marcos Vázquez ha explicado cuán importante es este ejercicio y dónde están los factores claves del mismo. Porque van mucho más allá del tiempo que invertimos en él, algo en lo que muchos piensan como matiz único.

El experto asegura que no solo importa cuánto, que si bien también es importante, lo verdaderamente clave es el ritmo al que se hace. Es decir, la velocidad.

Asegura que dos personas que recorren el mismo espacio no tendrán los mismos beneficios si una lo hace más rápido que otra. En este caso, quien lo haya hecho a un paso más ligero, obtendrá mejores beneficios del ejercicio.

El mismo hizo un cálculo que ayuda a ver cuán importante es la velocidad a la que se camina: aseguró que caminar 8.000 pasos rápidos es lo mismo que caminar 14.000 a paso lento. Esto puede ayudar a cómo organizar las caminatas diarias, ya que se invierte menos tiempo pero casi se consigue el doble de beneficios.

Por supuesto, aunque caminar sea importante, Marcos Vázquez recuerda la importancia de los ejercicios de fuerza, que todo el mundo puede hacer incluso con menor intensidad. Y es indudablemente beneficioso, siendo recomendable para todos, independientemente se la edad.