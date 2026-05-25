Un entrenador personal revela cómo detectar la mejor sandía: "Fíjate en estas manchas marrones"

Escoger una sandía dulce y jugosa en el supermercado puede ser un auténtico problema durante el verano. Seguro que alguna vez has recurrido al clásico truco de golpear la fruta para escuchar si suena hueca, pero hay otras señales menos conocidas que permiten identificar cuál es su punto perfecto de maduración.

El entrenador personal y creador de contenido sobre vida saludable Daniel Fuentes, conocido en redes sociales como @maydenyt, explicó que uno de los detalles más importantes para acertar con la compra es observar las manchas y cicatrices de la piel de la fruta.

Cómo detectar una buena sandía en la frutería

Teóricamente, las sandías con manchas marrones o pequeñas cicatrices suelen ser más dulces ya que estas señales aparecen cuando los insectos se acercan a la fruta durante el proceso de polonización.

Según las propias palabras del especialista, esto "quiere decir que está más dulce". Y ya son muchos los que han comenzado a confirmar este dato en redes sociales.

Otro elemento clave es la conocida mancha amarilla ubicada en uno de los laterales. Si tiene un tono crema o amarillo intenso, significa que la sandía maduró correctamente apoyada sobre el suelo antes de ser recolectada.

En cambio, si la mancha es demasiado blanca o verdosa, la fruta probablemente fue cortada antes de tiempo y tendrá menos sabor.

Eso sí, no pienses que el sonido no es efectivo: sigue siendo una pista importante. Los expertos recomiendan golpear suavemente la sandía con los nudillos. Si el sonido es hueco y vibrante, está madura. Si es apagado, puede estar verde.

Además, la apariencia exterior también es fundamental. Las sandías más recomendadas suelen tener forma uniforme, color verde oscuro mate y un rabito seco y rizado, señal de que terminaron de madurar en la planta.

Al igual sucede con el peso: entre dos frutas del mismo tamaño, la más pesada normalmente contiene más agua y será más jugosa.