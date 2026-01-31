Un entrenador personal revela el deporte clave para eliminar la barriga: "Es el mejor"

Aún quedan bastantes meses, pero muchas personas ya comienzan a ver el verano en el horizonte. Por eso, algunos ya se han apuntado al gimnasio para empezar a preparar la operación bikini 2026. El objetivo es claro: lucir un buen cuerpo en la playa.

Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física. El último en pronunciarse ha sido el entrenador personal Mariano, más conocido en TikTok como @marianoentrenador, quien ha publicado un vídeo en el que revela cuál es la mejor manera de perder barriga.

Lo más recomendable es el HIIT (High Intensity Interval Training), una modalidad deportiva basada en intervalos cortos de ejercicio cardiovascular o de fuerza a máxima intensidad. "Es el mejor cardio que puedes hacer", desvela el entrenador personal.

El primer motivo que destaca es que se trata del deporte que "quemas más calorías en menos tiempo. Son sesiones de entre 10 y 20 minutos donde vas a quemar las mismas calorías que en 45 minutos de un cardio continuo".

También, realizar este entrenamiento potencia el efecto 'afterburn', un fenómeno metabólico por el cual el cuerpo continúa quemando calorías a un ritmo elevado durante horas después de finalizar un entrenamiento intenso.

"Y no sólo eso, sino que el ejercicio HIIT aumenta la liberación de hormonas como la adrenalina que facilitan que se queme la grasa visceral", señala.

Por esta razón, el entrenador personal expone que "es la que se acumala en la zona más profunda del abdomen".

No tiene dudas de que "el HIIT te ayudará mucho a bajar la panza", debido a que "tiene múltiples beneficios que harán que en menos tiempo quemes más calorías, además de ayudarte a mantener tu musculatura".