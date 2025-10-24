El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri (58 años), lleva a juicio a un productor porno por filtrar su teléfono por TikTok

El entrenador del Milan, el italiano Massimiliano Allegri, de 58 años, ha hecho sonar el cuerno de guerra en contra Andrea Diprè (1974), el productor de cine porno que filtró su número en 2023, cuando todavía entrenaba a la Juventus.

El entrenador, que suma esta temporada cinco victorias, un empate y una derrota y ocupa la primera plaza de la Serie A con su equipo, denunció en el pasado que por culpa de ello tuvo que cambiarse el número en repetidas ocasiones después de recibir numerosas llamadas y mensajes.

Allegri en un partido reciente del AC Milan / Spada/LaPresse / LAP

En su momento, ya puso una querella que derivó en la celebración del juicio que ahora está a la espera de conocer fecha de inicio, aunque no será antes de 2026 debido a unos problemas con las notificaciones, aunque el caso podría saldarse con un acuerdo económico entre ambas partes.

Filtración del móvil de Allegri

Los hechos ocurrieron durante una transmisión en 'streaming' del cineasta para adultos en TikTok. Aquel día Diprè llamó al técnico para gastarle una broma, haciéndose pasar por un abogado de la Fiorentina.

El productor preguntaba qué posibilidades había de que el delantero serbio de la Juve, Dusan Vlahovic, recalara en el conjunto de Florencia, pues había rumores que apuntaban a una salida en forma de cesión del club de Turín.

Vlahovic marcó y dio dos asistencias ante el Dortmund en esta edición de la Champions. / X

Sin embargo, lo que no esperaba Allegri es que el productor filtrara su número en pantalla durante la transmisión en vivo, algo que siempre ha defendido que fue de forma accidental y no tenía intención de perturbar al profesional del fútbol como ocurrió después.

Tras ello, el técnico se querelló y el caso llegó a la Fiscalía de Turín, que acusó a Diprè, que también es conocido por su papel de exabogado, de violar la privacidad de Allegri.

Andrea Diprè, un perfil peculiar

El productor es un personaje polarizante en Italia y es conocido por ser alguien que disfruta de los excesos y cuenta con perfiles en las redes sociales que juegan en el alambre de la legalidad, según apuntan fuentes italianas.

En España, por ejemplo, protagonizó un enfrentamiento viral con un Guardia Civil en el aeropuerto de Tenerife en marzo de este mismo 2025: "El que tengo aquí colgado", le decía el agente de la autoridad al escuchar que el famoso le recordaba que era "abogado".

Andrea Diprè mostrando cómo consume cocaína. / Ludomedia

Curiosamente, su carrera empezó en el sino de la iglesia y tras abandonar la fe por desencuentros varios, pasó al mundo de la política. Sin embargo, poco a poco fue descarrilando y terminó publicando vídeos íntimos de su relación con la actriz Sara Tommasi. Ahora, como 'streamer' se vanagloria de consumir drogas y usar viagra, además de frecuentar encuentros con prostitutas: "Toda la noche coca y putas", era su lema.

En 2014, el exabogado (expulsado del colegio italiano) inició su propia religión, el 'Dipreismo', que incentivaba la provocación y lo políticamente incorrecto.