Así entrena Verdeliss para el World Marathon Challenge: "Corro más, pero..."

Siete días, siete continentes y siete maratones. Este es el reto que se ha propuesto la navarra Estefanía Unzu Ripoll, mejor conocida como Verdeliss en las redes sociales, y va camino de hacerlo. Esta gesta forma parte de una competición deportiva que propone a los corredores más valientes el reto de completar una semana completa de carreras en diferentes partes del mundo. Así que sí, cada día los participantes recorren los 42.195 metros, a lo que hay que sumar el cansancio de ir de un lado a otro del globo terráqueo en tan poco tiempo.

El pasado viernes 31 de enero empezó la exigente semana en la Antártida y ganó la carrera. El sábado tuvo lugar en Sudáfrica, el domingo en Australia y el lunes en Emiratos Árabes. Hoy, llega el turno de Europa, con Madrid como circuito. La semana terminará en Miami este jueves 6 de febrero.

Efectividad y productividad: Claves para el entrenamiento

La preparación física para una hazaña de estas características es uno de los factores clave para llegar a completarla, como así lo ha indicado la famosa madre de ocho hijos en una entrevista con 20 Minutos: "Tengo una cinta de correr en casa, entonces, la operativa es mínima... Corro cuando el resto del mundo no me necesita, cuando se pone el sol o antes de que salga. Corro más, pero duermo menos", comenta la navarra, que dio a luz a su primer hijo en 2005 y a su última hija, en 2022.

La clave para llegar tanto al trabajo, como a los cuidados familiares, como al entrenamiento, está "ser más eficiente y ser más productiva". En este sentido, comenta que el hecho de que su área de trabajo sean las redes sociales le permite una gran flexibilidad a la hora de gestionar los tiempos y contenidos.

Aunque fortalecer los músculos con entrenamientos de fuerza no le guste, tiene claro que es una parte indispensable en la rutina de entrenamiento, pues es la mejor de las maneras para proteger las articulaciones y los huesos y evitar lesiones. De ello, comenta en el citado medio, se encarga su padre, pues no tiene la misma motivación que en el apartado aeróbico: "Tiene esta responsabilidad de obligarme y de presentarse en mi casa dos veces por semana. Por lo tanto, no me puedo escaquear y me hace de entrenador personal para trabajar la fuerza".