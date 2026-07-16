LOCALIDAD
Entrem al poble on millor es menja d’Espanya, famós pel seu pop: amb una catedral declarada Monument Històric-Artístic i amb muralles del segle XII
Aquest municipi gallec, amb només 17.000 habitants, és famós pel seu nucli històric medieval, en el qual destaca la catedral
Una de les regions més boniques d’Espanya és Galícia, on destaquen els paisatges verds, la costa atlàntica i les platges paradisíaques, però també la gastronomia, ja que disposa d’un repertori únic: des del pop a la gallega fins a tota mena de marisc i carns, especialment la mitjana de vaca.
No hi ha dubte que és una destinació ideal per passar-hi les vacances d’estiu, però una de les localitats més encantadores de la zona, i considerada una de les ciutats on es menja millor d’Espanya, és Tui, una de les ciutats més antigues i amb més història de Galícia.
Està situada a la riba del riu Miño, just davant de Portugal, a la frontera. Amb una població de només 17.000 habitants, la ciutat té un nucli històric medieval molt ben conservat, en el qual destaca la catedral de Santa Maria de Tui, coneguda popularment com la catedral de Tui.
És un dels monuments de referència de Galícia. La catedral de Tui va ser construïda entre els segles XII i XIII i destaca pel seu singular caràcter de fortalesa, ja que va ser concebuda no només com a temple religiós, sinó també com a estructura defensiva en una zona fronterera estratègica. L’any 1931, la catedral va ser declarada Monument Historicoartístic.
No és l’únic monument que es pot visitar a la ciutat, ja que pels seus carrers es poden trobar autèntiques joies ocultes, com ara la capella de Sant Telm, un exemple únic del barroc portuguès a Galícia.
També es pot visitar el convent gòtic de Sant Domènec, a l’interior del qual s’exhibeixen dos impressionants retaules barrocs, o les restes de la muralla, que encara es conserven dretes i que daten dels segles XII i XIII.
Com és la gastronomia de Tui?
La gastronomia de Tui es caracteritza per una cuina tradicional, és a dir, la de tota la vida, com la de les àvies, en què es prioritza el producte de qualitat. Tot gira al voltant del marisc, i els productes principals són les navalles, els percebes i les cloïsses, així com el famós pop á feira, un dels plats més representatius de la regió.
També són molt apreciades les carns i els embotits procedents de l’interior. A Tui hi ha nombrosos restaurants familiars que treballen amb producte fresc i de proximitat, fet que garanteix una cuina autèntica.
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