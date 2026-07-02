Entrará en vigor: el Gobierno confirma ayudas de hasta 7.000 euros para familias con hijos menores de edad

La Comunidad Autónoma de Aragón ha activado una nueva ayuda para familias con hijos menores de edad cuya cifra puede ascender hasta 7.200 euros, según las circunstancias concretas de quienes la soliciten.

La subvención en cuestión recibe el nombre de "Ayuda de apoyo a la integración familiar" y tiene como objetivo garantizar la suficiencia económica de aquellas familias que se encuentren en una situación complicada.

Eso sí, como ocurre con otras ayuda similares, esta funcionará bajo una serie de requisitos y condiciones concretas con la idea de establecer límites y garantizar la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.

Para empezar, solo podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que sean mayores de edad, tengan un menor a cargo como mínimo y se encuentren empadronados en Aragón con residencia efectiva.

Pero, ¿cómo funciona la ayuda exactamente? Para empezar, la familia recibirá 110 al mes por el primer menor, suma a la que se añadirán 46 euros por cada menor adicional que haya dentro del núcleo.

No obstante, el sistema posee un límite en cuanto a la cantidad de dinero percibido situado en 7.200 euros en 12 pagas. Es decir, la ayuda no podrá ser mayor de 600 euros recibidos de manera mensual.

Además, esta subvención tampoco será infinita en el tiempo, dado que tendrá una duración máxima de dos años. Eso sí, la normativa establece que este periodo es prorrogable siempre y cuando los servicios sociales lo dictaminen caso a caso.

Para poder solicitar la ayuda, la persona solicitante deberá presentarse ante su dispositivo de Servicios Sociales Municipal para comenzar con el análisis de su situación y su posterior trámite en caso de que la subvención quede aprobada.

A cambio, lo único que pide el Gobierno de Aragón como requisito es que los menores estén escolarizados y cumplan con el programa de atención social impuesto desde Servicios Sociales. De lo contrario, la ayuda quedaría retirada.