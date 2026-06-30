SOCIEDAD
Entrará en vigor: a finales de 2026 la nueva jubilación para conductores profesionales permitirá retirarse antes según la carrera laboral
El Gobierno prepara un Real Decreto que permitirá adelantar la jubilación en función de los años trabajados al volante
El Gobierno español está estudiando una medida que podría cambiar la forma en la que se jubilan los conductores profesionales, como camioneros o conductores de autobús. La idea surge por el reconocimiento de que se trata de un trabajo especialmente exigente, con largas jornadas, turnos irregulares, fatiga acumulada y un mayor riesgo de accidentes con el paso de los años.
La propuesta permitiría que este colectivo pueda acceder a la jubilación anticipada en condiciones más favorables que otros trabajadores. Sin embargo, no se trataría de una edad fija de retiro para todos, sino de un sistema individualizado que tendrá en cuenta los años reales de trabajo al volante.
Este modelo funcionaría mediante los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que permite adelantar la edad de jubilación en función del tiempo trabajado en una actividad considerada penosa o peligrosa. En la práctica, cuantos más años haya pasado un conductor en la carretera, mayor será la posibilidad de retirarse antes sin perder parte de su pensión.
A pesar de ello, el sistema establecerá límites claros. Ningún trabajador podrá jubilarse antes de los 52 años, incluso en los casos de mayor antigüedad. Además, la aplicación de esta medida vendrá acompañada de una cotización adicional, que deberá ser asumida por empresas y trabajadores, o por los autónomos en el caso del transporte por cuenta propia.
El proceso aún se encuentra en fase de tramitación. Para que la medida salga adelante será necesario el desarrollo de un Real Decreto específico, que se apoya en el reconocimiento oficial de la “excepcional siniestralidad” del sector. Diversos informes técnicos ya han apuntado a que la tasa de accidentes, fallecimientos e incapacidades se incrementa de forma notable en los conductores de mayor edad.
Si el calendario previsto se cumple, la regulación podría quedar aprobada entre finales de 2026 y principios de 2027. A partir de entonces, se establecerían los criterios concretos para calcular la reducción de edad de jubilación en función de los años cotizados y de la actividad profesional acreditada, con registros como los tacógrafos como base de control.
En paralelo, el debate se centra también en el impacto que esta medida tendría sobre un sector en el que más de la mitad de los conductores supera actualmente los 50 años. Para el Gobierno y los agentes implicados, la iniciativa busca adaptar el sistema de pensiones a la realidad de una profesión con un desgaste físico evidente, sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Tatiana Kaer emite un comunicado para aclarar cómo está su relación con Héctor Fort: 'No era ningún mensaje oculto
- Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable
- La declaración de amor de Pipi Estada (71 años) a su nueva novia: 'Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida
- Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: 'He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%
- El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: 'Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Si ganas 500 euros al mes es que no has cotizado lo suficiente. La pensión no se regala, se cotiza