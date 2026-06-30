Entrará en vigor: a finales de 2026 la nueva jubilación para conductores profesionales permitirá retirarse antes según la carrera laboral

El Gobierno español está estudiando una medida que podría cambiar la forma en la que se jubilan los conductores profesionales, como camioneros o conductores de autobús. La idea surge por el reconocimiento de que se trata de un trabajo especialmente exigente, con largas jornadas, turnos irregulares, fatiga acumulada y un mayor riesgo de accidentes con el paso de los años.

La propuesta permitiría que este colectivo pueda acceder a la jubilación anticipada en condiciones más favorables que otros trabajadores. Sin embargo, no se trataría de una edad fija de retiro para todos, sino de un sistema individualizado que tendrá en cuenta los años reales de trabajo al volante.

Este modelo funcionaría mediante los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que permite adelantar la edad de jubilación en función del tiempo trabajado en una actividad considerada penosa o peligrosa. En la práctica, cuantos más años haya pasado un conductor en la carretera, mayor será la posibilidad de retirarse antes sin perder parte de su pensión.

A pesar de ello, el sistema establecerá límites claros. Ningún trabajador podrá jubilarse antes de los 52 años, incluso en los casos de mayor antigüedad. Además, la aplicación de esta medida vendrá acompañada de una cotización adicional, que deberá ser asumida por empresas y trabajadores, o por los autónomos en el caso del transporte por cuenta propia.

Pablo García, camionero murciano, cree que la única solución pasa por endurecer las penas / DLF

El proceso aún se encuentra en fase de tramitación. Para que la medida salga adelante será necesario el desarrollo de un Real Decreto específico, que se apoya en el reconocimiento oficial de la “excepcional siniestralidad” del sector. Diversos informes técnicos ya han apuntado a que la tasa de accidentes, fallecimientos e incapacidades se incrementa de forma notable en los conductores de mayor edad.

Si el calendario previsto se cumple, la regulación podría quedar aprobada entre finales de 2026 y principios de 2027. A partir de entonces, se establecerían los criterios concretos para calcular la reducción de edad de jubilación en función de los años cotizados y de la actividad profesional acreditada, con registros como los tacógrafos como base de control.

En paralelo, el debate se centra también en el impacto que esta medida tendría sobre un sector en el que más de la mitad de los conductores supera actualmente los 50 años. Para el Gobierno y los agentes implicados, la iniciativa busca adaptar el sistema de pensiones a la realidad de una profesión con un desgaste físico evidente, sin comprometer la sostenibilidad del sistema.