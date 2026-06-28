Entrará en vigor un complemento del 25% para los pensionistas si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

Semana a semana, las discusiones en torno a los pensionados en España son rutina para ciudadanos y legisladores a lo largo de todo el territorio, y es que el envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas han transformado el equilibrio del sistema público.

A razón de estos cambios, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que modifica la regulación de este modelo de jubilación, permitiendo a los pensionistas la compatibilización de empleo y pensión.

Esta medida entrará en vigor el 28 de agosto y, a partir de ella, se buscará mejorar los ingresos de los jubilados al incentivar su reincorporación voluntaria a la fuerza de trabajo (aunque, cuando el trabajador se jubile definitivamente, dejará de percibir dicho aumento).

Por ejemplo, si un trabajador con una pensión de 1.600 euros mensuales vuelve a trabajar con un contrato a tiempo parcial del 60%, ocho meses después de jubilarse, cobraría el 40% de su pensión, es decir, 640 euros. Sin embargo, gracias a la nueva regulación, se le aplicaría un incremento del 25% sobre esa cifra (160 euros) al superar el 55% de la jornada y haber pasado más de seis meses, llevando su pensión a 800 euros mensuales durante la actividad laboral.

Por otra parte, cabe destacar que se incluirá a los trabajadores autónomos, los cuales no formaban parte de esta modalidad, de manera que podrán percibir el 25% de la pensión mientras desarrollan una actividad compatible, pero tienen que no haber estado de alta en dicho régimen en los tres años anteriores a la fecha de jubilación para acogerse a esta opción.

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Finalmente, impera resaltar que la horquilla de la jornada laboral permitida para los trabajadores por cuenta ajena ahora se sitúa entre el 33% y el 80% (antes 25 y 75, respectivamente), y que la norma también mejora la situación de aquellas personas que hayan accedido a una jubilación anticipada voluntaria.