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ECONOMÍA

Entrará en vigor un complemento del 25% para los pensionistas si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

A partir del 28 de agosto, tras el transcurso de seis meses, se elevará el valor de la pensión del trabajador durante la actividad laboral

Esta fórmula permite que los pensionistas compatibilicen empleo y pensión

Esta fórmula permite que los pensionistas compatibilicen empleo y pensión / The Objective

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Semana a semana, las discusiones en torno a los pensionados en España son rutina para ciudadanos y legisladores a lo largo de todo el territorio, y es que el envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas han transformado el equilibrio del sistema público.

A razón de estos cambios, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que modifica la regulación de este modelo de jubilación, permitiendo a los pensionistas la compatibilización de empleo y pensión.

Esta medida entrará en vigor el 28 de agosto y, a partir de ella, se buscará mejorar los ingresos de los jubilados al incentivar su reincorporación voluntaria a la fuerza de trabajo (aunque, cuando el trabajador se jubile definitivamente, dejará de percibir dicho aumento).

Por ejemplo, si un trabajador con una pensión de 1.600 euros mensuales vuelve a trabajar con un contrato a tiempo parcial del 60%, ocho meses después de jubilarse, cobraría el 40% de su pensión, es decir, 640 euros. Sin embargo, gracias a la nueva regulación, se le aplicaría un incremento del 25% sobre esa cifra (160 euros) al superar el 55% de la jornada y haber pasado más de seis meses, llevando su pensión a 800 euros mensuales durante la actividad laboral.

Por otra parte, cabe destacar que se incluirá a los trabajadores autónomos, los cuales no formaban parte de esta modalidad, de manera que podrán percibir el 25% de la pensión mientras desarrollan una actividad compatible, pero tienen que no haber estado de alta en dicho régimen en los tres años anteriores a la fecha de jubilación para acogerse a esta opción.

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Finalmente, impera resaltar que la horquilla de la jornada laboral permitida para los trabajadores por cuenta ajena ahora se sitúa entre el 33% y el 80% (antes 25 y 75, respectivamente), y que la norma también mejora la situación de aquellas personas que hayan accedido a una jubilación anticipada voluntaria.

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