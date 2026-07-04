Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación

El Govern ha anunciado nuevas medidas para mejorar el sistema de atención a la dependencia, con el objetivo de reducir las listas de espera en el territorio. De esta forma, la Generalitat de Catalunya ofrecerá una prestación de cobertura mínima automática, de entre 100 y 200 euros mensuales.

Esta medida forma parte del nuevo "Pla Cura", un sistema impulsado por el gobierno autonómico para agilizar la tramitación de expedientes de las personas con un grado de dependencia reconocido.

Con el nuevo mecanismo, se introduce una prestación "puente" para aquellas personas con dependencia que todavía no han recibido el Programa Individual de Atención (PIA).

La cuantía de la prestación económica, entre 100 y 200 euros al mes, varía en función del grado reconocido, según el Departament de Drets Socials de la Generalitat. A continuación, se podrá cobrar desde el reconocimiento de la dependencia hasta la resolución definitiva del expediente.

Archivo - Residencia de ancianos. Dependencia en mayores. / FABIÁN SIMÓN - Archivo

Asimismo, se trata de una norma aprobada por la Generalitat de Catalunya, recogida en el Decreto Ley 4/2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este contexto, el territorio catalán concentra uno de los mayores volúmenes de expedientes de dependencia.

Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), más del 19% de la población de Catalunya supera los 65 años. Esta cifra podría aumentar en la próxima década, incrementando el número de solicitudes de la prestación económica.

La ayuda mensual será de 100 euros para las personas que tengan reconocido un grado I de dependencia, de 150 euros para las personas de grado II y 200 euros para las personas de grado III.

La Generalitat de Catalunya estima que la medida podrá beneficiar a 6.700 personas, aproximadamente. Al respecto, el Govern también ha anunciado nuevas medidas para los pagos indebidos vinculados a la dependencia.