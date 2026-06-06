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Entrará en vigor: cambio de normativa para todos los coches matriculados en España en las tecnologías de asistencia obligatoria a partir de julio

Los ADAS pueden actuar con distinto rango de autonomía respecto al conductor, siendo capaces de actuar en varios sistemas del vehículo

¿Qué tipos de matrícula hay en España?

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La seguridad vial y la experiencia de conducción ha avanzado al mismo tiempo que la evolución tecnológica. En los últimos años, muchos vehículos han comenzado a implementar de serie sistemas de asistencia al conductor.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS)son "un conjunto de innovadoras soluciones tecnológicas que se integran en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía".

Esta tecnología puede actuar con distinto rango de autonomía respecto al conductor, siendo capaces de actuar en varios sistemas del vehículo como: dirección, señalización, freno y acelerador, entre otros.

Con el paso del tiempo, los fabricantes han ido incluyendo los sistemas ADAS en algunos de sus vehículos. En 2019, la Unión Europea aprobó la nueva regulación de requisitos de seguridad general de vehículos, que introducía la integración de tecnologías de seguridad.

Sistemas ADAS ¿Sabes qué son y por qué son importantes en tu coche?

Sistemas ADAS ¿Sabes qué son y por qué son importantes en tu coche? / .

En España, estas nuevas tecnologías entraron en vigor a partir del 6 de julio de 2022. Así, los vehículos de nueva homologación debían integrar de serie un mínimo de ocho sistemas:

  • Detector de somnolencia.
  • Asistente de velocidad inteligente.
  • Alerta de tráfico cruzado.
  • Caja negra.
  • Alerta de cambio involuntario de carril.
  • Sistema de frenado de emergencia
  • Inhibidor de arranque con alcoholímetro
  • Alerta de uso del cinturón en todas las plazas.

Actualmente, la Dirección General de Tráfico ha anunciado una nueva fase para 2026. A partir del 6 de julio de este año, los nuevos coches matriculados deberán implementar sistemas para prevenir distracciones y somnolencia y para proteger a los vulnerables de atropellos.

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Así lo explica la revista de la DGT en su última publicación: "El sistema de avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR) y el sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas (AEB-PCD) son los dos últimos sistemas incluidos en la normativa GRS2 que entran en vigor el 6 de julio de este año para nuevas matriculaciones".

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