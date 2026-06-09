SOCIEDAD
Entrará en vigor: el BOE confirma que las empresas estarán obligadas a atender por teléfono en 3 minutos como máximo a sus clientes
La nueva ley obligará a las empresas a atender el 95% de las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos y con atención humana.
A partir de diciembre de 2026, las empresas tendrán que responder mucho más rápido a las llamadas de sus clientes. La nueva ley publicada en el BOE fija que el 95% de las llamadas deberán ser atendidas en menos de tres minutos, una medida pensada para acabar con esperas interminables y mejorar la atención al consumidor.
Qué exige la norma
La obligación afecta sobre todo a grandes empresas y a servicios básicos como agua, luz, gas, transporte, telefonía, mensajería y banca. En estos casos, no bastará con tener un sistema automático: el cliente deberá poder hablar con una persona real si lo solicita.
Además, la ley no se limita al tiempo de respuesta. También establece que las reclamaciones y quejas deberán resolverse, como norma general, en un máximo de 15 días hábiles. En servicios básicos de prestación continuada, los plazos serán todavía más estrictos para incidencias urgentes o problemas de facturación.
Cómo cambia la atención
Uno de los puntos más relevantes es que la atención no podrá quedar atrapada en contestadores o menús automáticos sin salida. La norma obliga a que el consumidor tenga acceso a una atención humana y personalizada durante la comunicación, incluso cuando la empresa utilice sistemas automáticos (como IA) como apoyo.
También se refuerza el control sobre las llamadas comerciales, que deberán identificarse con un código específico para facilitar el bloqueo de comunicaciones no deseadas. El objetivo es reducir el spam telefónico y hacer más transparente el contacto entre empresas y consumidores.
A quién afecta más
No todas las compañías estarán sometidas a las mismas exigencias, pero sí las que superen ciertos umbrales de tamaño o facturación. La ley pone especial atención en los sectores donde una mala atención tiene un impacto directo en la vida diaria del usuario, como suministros, transporte, telecomunicaciones o banca.
En cambio, algunos servicios públicos concretos quedarían fuera de este marco, según la interpretación del Ministerio de Consumo. La aplicación práctica dependerá de cada caso, pero el mensaje del BOE es claro: la atención al cliente tendrá que ser más rápida, más humana y más eficaz.
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal marca la hora hasta la que se puede hacer ruido por la mañana
- El motivo por el que Sandra Barneda rechazó ser la presentadora de 'La isla de las tentaciones'
- Confirmado por el BOE: el 24 de junio será festivo, pero hay malas noticias para quienes esperan un puente
- Ya es oficial: el BOE confirma la nueva tasa de alcohol y drogas al volante con controles récord en España
- Saltan las alarmas con la visita del Papa León XIV a Barcelona: la huelga educativa amenaza su visita
- Confirmado: La DGT intensifica los controles y refuerza las restricciones para los conductores entre junio y octubre de 2026
- Precio de la luz para hoy, lunes 8 de junio: las horas más baratas y más caras
- Precio de la luz para mañana, martes 9 de junio: las horas más baratas y más caras