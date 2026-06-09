Entrará en vigor: el BOE confirma que las empresas estarán obligadas a atender por teléfono en 3 minutos como máximo a sus clientes

A partir de diciembre de 2026, las empresas tendrán que responder mucho más rápido a las llamadas de sus clientes. La nueva ley publicada en el BOE fija que el 95% de las llamadas deberán ser atendidas en menos de tres minutos, una medida pensada para acabar con esperas interminables y mejorar la atención al consumidor.

Qué exige la norma

La obligación afecta sobre todo a grandes empresas y a servicios básicos como agua, luz, gas, transporte, telefonía, mensajería y banca. En estos casos, no bastará con tener un sistema automático: el cliente deberá poder hablar con una persona real si lo solicita.

Además, la ley no se limita al tiempo de respuesta. También establece que las reclamaciones y quejas deberán resolverse, como norma general, en un máximo de 15 días hábiles. En servicios básicos de prestación continuada, los plazos serán todavía más estrictos para incidencias urgentes o problemas de facturación.

Teleoperadora trabajando / Libre

Cómo cambia la atención

Uno de los puntos más relevantes es que la atención no podrá quedar atrapada en contestadores o menús automáticos sin salida. La norma obliga a que el consumidor tenga acceso a una atención humana y personalizada durante la comunicación, incluso cuando la empresa utilice sistemas automáticos (como IA) como apoyo.

También se refuerza el control sobre las llamadas comerciales, que deberán identificarse con un código específico para facilitar el bloqueo de comunicaciones no deseadas. El objetivo es reducir el spam telefónico y hacer más transparente el contacto entre empresas y consumidores.

A quién afecta más

No todas las compañías estarán sometidas a las mismas exigencias, pero sí las que superen ciertos umbrales de tamaño o facturación. La ley pone especial atención en los sectores donde una mala atención tiene un impacto directo en la vida diaria del usuario, como suministros, transporte, telecomunicaciones o banca.

En cambio, algunos servicios públicos concretos quedarían fuera de este marco, según la interpretación del Ministerio de Consumo. La aplicación práctica dependerá de cada caso, pero el mensaje del BOE es claro: la atención al cliente tendrá que ser más rápida, más humana y más eficaz.