Una de las regiones más espectaculares de España es La Rioja. En esta localidad se puede disfrutar de un ambiente único, especialmente por la gastronomía que ofrece y sus vinos, considerados de los mejores del país. No solo es un destino para ir de tapas, sino que también cuenta con joyas medievales, sobre todo en la localidad de Ezcaray, donde además se elaboran las mejores croquetas de España en El Portal de Echaurren.

Ezcaray es uno de los pueblos con más encanto de la localidad riojana, situado al suroeste de la comunidad autónoma y enclavado en plena Sierra de la Demanda, en la parte alta del valle del río Oja. Es una localidad ideal para disfrutar de la naturaleza y cuenta con una población de más de 2.000 habitantes, en la que se respira un aire de tranquilidad.

En el centro histórico del pueblo, se encuentra la Iglesia de Santa María la Mayor, una impresionante fortaleza del siglo XII de estilo gótico, que destaca por sus robustos muros de sillería rojiza, sus torres angulares, una singular balconada románica y en su interior el famoso 'Matachín' y un retablo plateresco.

A pocos metros está la Real Fábrica de Paños, fundada en 1752 por el ministro marqués de la Ensenada. A principios del siglo XIX, debido al retraso tecnológico, comenzó su declive hasta su desaparición como actividad industrial. Fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 29 de octubre de 1992. En la actualidad, el edificio funciona como albergue y teatro con capacidad para 350 localidades.

La Real Fábrica de Paños / Archivo

Otro de los sitios más visitados de Ezcaray se encuentra a las afueras del núcleo urbano: la ermita de Allende, construida en una sola nave en sillería y mampostería típica de la región de La Rioja.

¿Cómo es la gastronomía de Ezcaray?

Como en todos los pueblos de La Rioja, pero en Ezcaray la experiencia gastronómica alcanza otro nivel, donde se fusiona la cocina tradicional riojana con la vanguardia y la alta cocina de autor. Además, se pueden probar las consideradas mejores croquetas de España en El Portal de Echaurren, según la publicación 'National Geographic'.

Así son las croquetas de El Portal de Echaurren / Echaurren

Estas croquetas, creadas por Marisa Sánchez y perfeccionadas por su hijo, el chef Francis Paniego, están consideradas de forma unánime como unas de las mejores del país. Destacan por su rebozado crujiente y su interior extraordinariamente cremoso y fluido.

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Además, se sirven a un precio de 11 euros la ración de seis unidades. Un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos españoles.