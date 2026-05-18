VIAJES
Entramos en un parque temático soviético en la línea de Stalin: búnkeres, espectáculos y disparo de tanques
La experiencia recrea la atmósfera de la URSS más dura con escenarios militares, actores caracterizados y actividades que parecen sacadas de plena Guerra Fría
Visitar un parque temático inspirado en la Unión Soviética probablemente no entra en los planes de la mayoría de turistas que viajan a Bielorrusia. Sin embargo, eso es exactamente lo que se encontraron unos creadores de contenido durante su paso por Minsk, la capital del país.
Allí decidieron acercarse a la conocida Stalin Line, un enorme complejo histórico que mezcla museo militar, recreación bélica y experiencias que parecen sacadas de otro tiempo.
Existe un parque temático soviético
El lugar, construido sobre antiguas líneas defensivas soviéticas, se ha convertido con los años en una de las atracciones más curiosas del país. A lo largo del recinto pueden verse búnkeres, trincheras, vehículos blindados y armamento de la época soviética, pero lo que más llamó la atención de los viajeros fue el enfoque casi “temático” del lugar.
Porque sí, allí no solo se aprende historia: también puedes subirte a vehículos militares o incluso disparar con un tanque. La experiencia, según contaron en redes sociales, les dejó completamente sorprendidos.
Entre bromas y desconcierto, reconocían que jamás imaginaron acabar en un sitio así durante su viaje. Y aunque el componente histórico del lugar es evidente, también admitían que resulta chocante ver cómo una localización ligada al pasado bélico soviético se ha convertido en una especie de atracción turística tan peculiar.
Aun así, quisieron dejar claro que su intención era mostrar simplemente lo que vivieron durante su estancia en Bielorrusia. Como ocurre en muchos de sus viajes, explicaron que intentan enseñar tanto las partes positivas como aquellas que generan debate o incomodidad, siempre aportando algo de contexto histórico para que cada persona saque sus propias conclusiones.
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