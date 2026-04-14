Ya ha entrado en vigor: la Seguridad Social suma hasta 5 años de cotización extra a las madres por este motivo

La Seguridad Social ha puesto en marcha una medida que marca un antes y un después en las pensiones en España. A partir de ahora, muchas madres podrán sumar hasta cinco años de cotización sin haber trabajado durante ese tiempo.

Concretamente, se reconocen 1.825 días adicionales, equivalentes a cinco años completos. Esta medida busca corregir una de las principales desigualdades del sistema: las interrupciones laborales derivadas del cuidado de los hijos.

Durante años, miles de mujeres han visto reducida su pensión por haber dejado de trabajar tras la maternidad. Ahora, este tiempo se reconoce como cotizado, evitando penalizaciones injustas en la jubilación.

La iniciativa está dirigida a madres que interrumpieron su carrera profesional, redujeron su jornada o no pudieron cotizar tras el nacimiento o adopción de sus hijos. No es necesario haber tenido contrato justo antes del parto.

Lo importante, según explica la normativa, es que haya existido una interrupción real de la actividad laboral por maternidad. En estos casos, se podrá sumar este periodo a la vida laboral de cara a la futura jubilación.

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El impacto es significativo. No solo permite alcanzar el mínimo de años exigidos para jubilarse, sino que también ayuda a acceder al 100% de la pensión. Además, incrementa la base reguladora, lo que se traduce en una mayor cuantía mensual.

Eso sí, este reconocimiento no aplica a todas las prestaciones. Por ejemplo, no computa para el paro, pero sí tiene un efecto directo en la pensión de jubilación.

El trámite debe realizarse a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las interesadas deberán acreditar tanto la maternidad como la interrupción laboral. Con esta medida, el sistema reconoce por fin el impacto del cuidado de los hijos en la carrera profesional y da un paso clave hacia una jubilación más justa.