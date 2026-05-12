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BIENESTAR ANIMAL

Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal

Está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en ubicaciones que limitan su bienestar

Varias personas pasean sus mascotas por las calles de la capital, donde el próximo viernes entrerá en vigor La Ley de Protección y Bienestar Animal en España.

Varias personas pasean sus mascotas por las calles de la capital, donde el próximo viernes entrerá en vigor La Ley de Protección y Bienestar Animal en España. / Álex Zea - Europa Press

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La nueva Ley de Bienestar Animal en España entró en vigor en 2023. Esta normativa regula la protección de los derechos y bienestar de los animales, protegiendo su dignidad por parte de la sociedad.

Con esta normativa, se espera prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país. La normativa nacional convivirá con las leyes autonómicas que están en vigor, aunque estas deberán adaptarse al nuevo marco regulador.

En la norma, el artículo 27 incluye restricciones sobre cuánto tiempo pueden estar sin vigilancia los animales de compañía y donde pueden permanecer. En caso contrario, podría haber consecuencias legales.

De esta forma, está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en ubicaciones que limitan su bienestar como: balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios, vehículos y terrazas.

Además, tampoco está permitido "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas".

La ley de bienestar animal ha incluido a los perros de asistencia en su ámbito de aplicación para proteger a estos animales que prestan servicio a personas con discapacidad y asegurar su acceso a espacios públicos y su bienestar.

La ley de bienestar animal ha incluido a los perros de asistencia en su ámbito de aplicación para proteger a estos animales que prestan servicio a personas con discapacidad y asegurar su acceso a espacios públicos y su bienestar. / Ferran Nadeu

Las multas pueden variar según la gravedad del incumplimiento. La Ley de Bienestar Animal recoge tres niveles de infracción: infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves.

Las infracciones leves oscilan entre los 500 y 10.000 euros, pueden emitirse por conductas como no comunicar la pérdida de un animal o incumplir algunas de las obligaciones administrativas.

A continuación, las infracciones graves son aquellas que contemplan el abandono de animales, una identificación incorrecta, utilizar métodos agresivos para educar al animal o mutilarlo. Estas sanciones van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros.

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Por último, las infracciones muy graves por adiestramiento para peleas de animales, entre otras causas, pueden ascender desde los 50.0001 hasta los 200.000 euros de sanción.

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