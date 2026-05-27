Ha entrado en vigor: Hacienda y Sanidad aprueban el nuevo copago farmacéutico para los trabajadores que ganen menos de 35.000 euros

Uno de los sistemas más elogiados de la Sanidad pública en España tiene que ver con la cobertura de medicamentos recetados después de pasar por consulta; algo que los convierte en productos mucho más accesibles.

Pues bien; la nueva reforma de copago farmacéutico aprobado por Sanidad y Hacienda está encaminada a hacer que lo sean más todavía. Sobre todo, porque hablamos de una normativa pensada especialmente para usuarios con rentas bajas.

De esta manera, se han establecido nuevos límites de pago en farmacias según la renta de la persona. Esto quiere decir que, si el gasto en medicamentos superase dichas cantidades, el sistema se encarga de abonar la parte restante. La cosa quedaría así:

Renta inferior a 9.000€ anuales: gasto máximo de 8,23€ al mes

anuales: gasto máximo de 8,23€ al mes Renta entre 9.000€ y 17.999€ anuales: gasto máximo de 18,52€ al mes

anuales: gasto máximo de 18,52€ al mes Renta entre 18.000€ y 34.999€ anuales: gasto máximo de 61,75€ al mes

¿Qué pasa si tengo una renta anual superior a 35.000€? Esto implica que los topes propuestos por la reforma desaparecen y la persona deberá hacer frente a todos los gastos de medicamentos recetados por el médico.

Además, esta normativa se reserva una directriz nueva para pensionistas con la que se establece un nuevo tramo intermedio y, en consecuencia, muchas personas jubiladas tendrán que gastar menos dinero en las farmacias.

Las estimaciones por parte del Gobierno en cuanto a ahorro por parte de familias españolas asciende a números muy altos, superando la previsión de los 265 millones de euros al año en total.

Por último, el Gobierno aclara que el objetivo de esta medida es simple: que las personas con enfermedades crónicas no abandonen los tratamientos por no poder permitirse los medicamentos necesarios para tratarlas.