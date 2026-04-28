Ya ha entrado en vigor en Europa: prohibido que las mascotas viajen sin un registro previo

Desde el 22 de abril de 2026, cruzar las fronteras europeas con perros, gatos o hurones exige un prerregistro obligatorio para evitar multas y posibles rechazos. Esta actualización normativa busca una mayor trazabilidad y un control sanitario más estricto en viajes no comerciales.

El Reglamento Delegado (UE) 2026/131 complementa la legislación de 2016 y obliga a prerregistrar el viaje con antelación en la web oficial de la UE o base de datos europea. Esto permite a las autoridades verificar los datos sanitarios de los animales unos días antes de que se produzca el viaje, previniendo brotes y tráfico ilegal.

Sigue vigente la necesidad de que la mascota cuente con el microchip (o tatuaje pre-2011), vacuna antirrábica válida (mínimo 21 días post-primovacunación) y pasaporte europeo. Además, los perros que viajen a Irlanda, Malta o Finlandia necesitan tratamiento antiparasitario contra Echinococcus multilocularis como máximo 5 días antes del viaje.

Los cachorros deben haber sido vacunados al menos 12 semanas antes del viaje contra la rabia, elevando la edad mínima de viaje a entre 3 y 4 meses. El número de aves también se ha limitado a cinco por persona con identificación para cada una de ellas.

Perros / Libre

Nuevos controles en fronteras

La medida responde a la armonización tras la pandemia: sin prerregistro, existe la posibilidad de que las mascotas pasen a estar en cuarentena, se realice una devolución al país de origen o incluso la eutanasia en casos extremos. España ya exige registro nacional vía REIAC, interoperable con la UE para combatir abandonos y enfermedades.

El Centro Europeo del Consumidor urge que se prepare bien todo antes de realizar el viaje con un veterinario autorizado, que puede guiar en el proceso e indicar qué es necesario y qué no. De no hacerlo, las multas varían entre países, pero pueden llegar hasta los 3.000 euros más la incertidumbre de lo que pueda ocurrir con el animal.

Los viajeros que suelen volar de forma frecuente con los animales notan cierta agilidad en las aduanas gracias a la sincronización digital, pero se está criticando que sea necesaria tanta burocracia para escapadas cortas, ya que esta norma está vigente sí o sí independientemente del tiempo del viaje.

Para aves exóticas o hurones, los certificados zoosanitarios duran 6 meses. Lo mejor es que te informes bien antes de realizar un viaje sea cual sea tu mascota, y acudas al veterinario con tiempo de sobra para que pueda aplicar y explicarte todo lo necesario.