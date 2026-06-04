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MASCOTAS

Ya ha entrado en vigor: Europa exige una autorización escrita y firmada por el propietario de todos los perros y gatos que viajen con una persona que no sea su dueño

La nueva normativa unifica las reglas de desplazamiento para mascotas

Mascotas viaje Von der Leyen

Mascotas viaje Von der Leyen / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

Las mascotas se han convertido en un miembro más de millones de hogares en Europa. Perros, gatos e incluso hurones viajan cada vez con más frecuencia acompañando a sus dueños en vacaciones, mudanzas o viajes entre países de la Unión Europea.

Este aumento de desplazamientos ha llevado a Bruselas a actualizar la normativa que regula los viajes con animales de compañía que se realizan por ocio o motivos personales y no con fines de venta.

La nueva regulación, incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/131, entró en vigor el 22 de abril de 2026 y supone una reorganización de las normas que hasta ahora estaban repartidas en varios documentos.

Hasta este cambio, la legislación europea sobre viajes con mascotas estaba fragmentada en varias normativas: una general para perros, gatos y hurones, otra específica relacionada con determinadas enfermedades y otra aplicable a aves. Esto obligaba en muchos casos a consultar diferentes documentos para conocer los requisitos exactos de cada desplazamiento, por lo que con esta actualización, las reglas quedan unificadas.

Un perro de la raza Golden Retriever posa en el maletero de un coche, en el que se dispone a viajar.

Un perro de la raza Golden Retriever posa en el maletero de un coche, en el que se dispone a viajar. / MARINA VILANOVA / Bcn

Uno de los principales cambios afecta a los casos en los que el animal no viaja con su propietario. En estas situaciones, el perro o el gato puede ser trasladado por otra persona, pero será necesario contar con una autorización escrita y firmada por el dueño.

Este documento simplemente acredita que el propietario da su consentimiento para el traslado del animal. Debe acompañar al pasaporte del animal o su documentación sanitaria y puede incluir los datos básicos del viaje y de las personas implicadas.

Además, la normativa mantiene una condición que ya existía: cuando el animal viaja separado de su dueño, ambos desplazamientos deben realizarse dentro de un margen máximo de cinco días.

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Con esta actualización, la Unión Europea busca reforzar el control de los viajes con mascotas y unificar los requisitos en todos los países miembros.

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