Ya ha entrado en vigor: las empresas deberán otorgar 6 horas retribuidas a sus empleados que busquen un nuevo empleo

Si una empresa despide a un trabajador, en algunos casos deberá concederle cinco horas retribuidas para que este pueda buscar un nuevo empleo, pero solo si se cumplen varios requisitos indispensables.

En este sentido, la normativa establece que esta regla solo se aplicará en aquellos casos en los que el despido haya sido de carácter objetivo, lo cual sirve como filtro esencial sobre a qué casos afectará esta propuesta.

Un despido objetivo es aquel que se produce de manera que estén justificados por parte del empleador (en caso contrario sería denominado como despido improcedente y esta nueva normativa no se aplicaría).

Para ello, se han de cumplir tres requisitos dentro del vínculo trabajador-empresa: en primer lugar que el primero haya recibido un comunicado por escrito en el que se notifique su despido con el objetivo de que tenga validez legal.

En segundo lugar, esta notificación se debe producir con un mínimo de 15 días de antelación con el objetivo de que el trabajador pueda preparar la salida de la empresa en cuestión de manera correcta.

En última instancia, el trabajador debe haber recibido tanto la indemnización correspondiente (en caso de que la empresa cuente con liquidez suficiente) como el finiquito correspondiente a los conceptos que se hayan quedado en el aire a causa del despido.

Si se cumplen estos tres requisitos, la ley obliga a las empresas a ceder 6 horas semanales (hasta que el despido se haga efectivo) retribuidas para que el trabajador pueda dedicarlas a buscar un nuevo empleo.

Esto último se lleva a cabo como medida para proteger los derechos del trabajador y favorecer una transición saludable hacia nuevos puestos de trabajo potenciales, aunque ha generado un intenso debate dentro del gremio de empresarios.