Entradas concierto Don Omar Sevilla 2026: a qué hora salen a la venta y cómo comprarlas

Tras agotar todas las entradas para su única fecha anunciada en España en tiempo récord, Don Omar responde al masivo respaldo de sus seguidores confirmando un segundo concierto en el país. La cita será en Sevilla, que se consolida como una de las grandes capitales musicales del verano, en un evento que promete volver a marcar un hito en la historia reciente del reggaetón en directo.

Tras el rotundo éxito de la convocatoria para su único concierto anunciado en España, que agotó las 40.000 entradas para la fecha de Tenerife en poco más de una hora, el icono global de la música urbana Don Omar ha decidido corresponder al masivo apoyo de sus seguidores anunciando una segunda fecha en el país.

La ciudad elegida para esta nueva cita con 'El Rey del Reggaetón' es Sevilla, donde actuará el 18 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, consolidando a la capital andaluza como una de las grandes capitales musicales del verano en España.

La venta de entradas para el concierto de Sevilla comenzará el lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas en cookmusicfest.es, y se prevé una alta demanda desde el primer momento, ya que se espera que el concierto vuelva a colgar el cartel de entradas agotadas.

Este anuncio llega como respuesta directa a la abrumadora demanda generada por su primer concierto en el Tenerife Cook Music Fest, que dejó a miles de fans sin la posibilidad de ver al legendario artista en directo. La expectación por el regreso de Don Omar a los escenarios españoles ha superado todas las previsiones, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes y queridas del reggaetón a nivel mundial.

Don Omar en concierto / Ale Correa

El regreso de Don Omar a España en 2026 supone uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Con 47 años y una carrera que abarca más de 25 años de éxitos, William Omar Landrón ha sido una pieza clave en la historia y evolución de la música urbana latina. Su legado incluye himnos que han marcado a varias generaciones como 'Danza Kuduro', 'Dile', 'Dale Don Dale', 'Virtual Diva', 'Salió el Sol', 'Guaya Guaya' u 'Ojitos Chiquitos', temas que siguen sonando con fuerza en escenarios y pistas de baile de todo el mundo.

Su trayectoria está avalada por 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de múltiples nominaciones internacionales, incluyendo los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia volvió a ser reconocida con el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.

Al igual que en Tenerife, Don Omar está preparando para Sevilla un show de gran formato, en el que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada, diseñada para ofrecer una experiencia única e inolvidable al público español. Antes del esperado concierto, el escenario contará con artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer próximamente y formarán parte de la programación del evento.

Con esta segunda fecha, el verano de 2026 se perfila como un momento histórico para los fans del reggaetón en España, con Don Omar como uno de sus grandes protagonistas.