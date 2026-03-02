Entradas concierto Don Omar Barcelona 2026: a qué hora salen a la venta y cómo comprarlas

El reconocido artista puertorriqueño Don Omar ha anunciado una nueva fecha en España, tras el éxito rotundo de sus recientes conciertos en Sevilla y Tenerife, donde las entradas se agotaron en tiempo récord.

Sevilla acogerá su concierto el 18 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, sumándose a la fecha de Tenerife del 16 de julio, que vendió más de 40.000 entradas en minutos.

La confirmación de Barcelona llega tras el éxito de la gira 'Back to Reggaeton' en Norteamérica, cuya primera etapa agotó entradas en múltiples pabellones y estadios, y que motivó una segunda fase con nuevas fechas debido a la gran demanda. Paralelamente, el regreso de Don Omar a México también ha registrado una fuerte respuesta comercial, con ampliaciones de fechas tras la venta general inicial.

El concierto del 23 de julio en Barcelona, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, estará diseñado para gran formato, combinando sus himnos como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile', con producciones visuales y la participación de otros artistas que se anunciarán próximamente.

Las entradas para Barcelona estarán disponibles a partir de este lunes 2 de marzo a las 12 horas, exclusivamente a través de los canales oficiales de Cook Music Fest. La organización recomienda adquirirlas únicamente por esta vía para garantizar la validez de los accesos, ante la previsión de alta demanda.

Se recomienda acceder al portal con antelación para entrar a la cola virtual a las 11:45 horas, y cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad y sede habitual de grandes producciones internacionales, ha sido seleccionado por sus prestaciones técnicas y operativas para albergar un montaje de gran escala en un entorno preparado para eventos musicales.

Con esta nueva fecha, Barcelona se incorpora al itinerario español de Don Omar para el verano de 2026, consolidando la principal convocatoria urbana del país. Con una trayectoria que ha marcado la evolución de la música latina, el artista ofrecerá un espectáculo que combina sus grandes éxitos con sus propuestas más recientes, concebido para brindar una experiencia musical de primer nivel.