Entradas para el concierto de despedida de Oques Grasses en Montjuic: cuándo es y dónde comprar

Tras muchas semanas de rumores e incertidumbre, ha llegado el día que nadie deseaba: el anuncio de la retirada de Oques Grasses. El grupo catalán, que le ha cambiado la vida a millones de catalanes, se despedirá de su público el próximo 10 de octubre de 2026, en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Es la primera vez que un artista en catalán programa un concierto en este recinto, que tiene una capacidad de cerca de 56.000 personas. Su primer disco, ‘Un dia no sé com’, publicado y editado por ellos mismos en 2012, ya dejaba entrever un estilo propio, con letras singulares y un toque de humor que ha logrado conectar con un público de todas las edades durante sus años de trayectoria.

Tras el éxito del álbum, decidieron lanzar el segundo en 2014, ‘Digues-n'hi com vulguis’, con el sello discográfico Chesapik, en el cual mantuvieron especialmente su estilo reggae en cinco de las canciones y exploraron otros géneros en el resto.

Ese mismo año, ganaron el premio Enderrock al grupo revelación del año según la votación popular. Además, llevaron a cabo una gira para presentar sus nuevas canciones, la cual finalizó en Barcelona y fue un éxito de asistencia.

Más de 30 millones de reproducciones

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo lo marca su cuarto disco ‘Fans del Sol’, publicado en 2019, que marcó un antes y un después en su carrera. Canciones como ‘Serem ocells’ o ‘In the night’ superan los 20 millones de reproducciones en Spotify, algo insólito para un grupo que canta en catalán.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para el concierto de despedida de Oques Grasses se pondrán a la venta este miércoles 12 a las 15.00. Se compraran en el portal de la empresa promotora del concierto, The Project. El precio de las entradas más baratas oscilarán entorno a los 35 euros.

"Lo bonito tiene que acabar"

En sus catorce años de carrera, Josep Montero, Guillem Realp, Miquel Biarnés, Arnau Altimir, Joan Borràs, Miquel Rojo y Josep Valldeneu han construido una obra con sello propio, capaz de conectar con varias generaciones y de convertirse en banda sonora.

Así, han conseguido cifras que los consolidan como el grupo más exitoso de la historia reciente de la música catalana: 400 millones de reproducciones sólo en Spotify, tres álbumes certificados como Disc d'Or y tres con Disc de Platí. Además, en 2023, establecieron un nuevo récord absoluto de asistencia en el Palau Sant Jordi en un concierto: 18.400 espectadores.

"A ti, que has estado siempre, venimos a decirte que esto se acaba. Las cosas bonitas a veces deben acabar para recordarlas siempre más así", han explicado en una publicación en Instagram. "Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos a ciencia cierta que ha merecido la pena. Esperamos haber estado a la altura. Por amor empezó y por amor se acaba", han dicho.

Su éxito continuó en 2021 con su quinto álbum ‘A tope amb la vida’, que recoge temas como ‘Elefants’, ‘Wake up’ -con la banda catalana Stay Homas- o ‘La gent que estimo’, junto a la artista Rita Payés que, con más de 39 millones de reproducciones, se consolida como la canción más escuchada de su trayectoria.