VIRAL
Entra en un supermercado de Catar y se indigna con lo que ve en las estanterías de detergentes
Una tiktoker española destaca que todos los detergentes tienen la imagen de una mujer
Cada país tiene sus propias costumbres, y si comparamos las de Occidente con las de Oriente Próximo, estas son totalmente diferentes, y en algunos casos, no respetan los derechos humanos tal y cómo los conocemos aquí.
Una creadora de contenido española, @paudalli en TikTok, ha generado un enorme debate en redes sociales tras compartir lo que encontró en un supermercado de Doha (Catar): "cosas del supermercado en Catar que como española me sorprenden un montón", explicó a sus más de 30.000 seguidores.
En el citado vídeo, la joven enseña algunos de los productos más característicos de los supermercados cataríes: pasillos enteros de pañuelos de papel, incluso con aceites esenciales para meditar, una amplia selección de chocolates al estilo Dubái y los típicos dátiles, incluso a granel.
También le llamó la atención la pescadería, donde los empleados cocinan el pescado al gusto del cliente después de comprarlo fresco: "te lo preparan en una pequeña parrilla o lo fríen con aceite y limón, como tú quieras".
Sin embargo, lo que más le impactó sucedió en cuanto aterrizó en la sección de detergentes y productos de limpieza: en casi todos los envases aparecía la imagen de una mujer con velo, algo que la creadora de contenido calificó de "sorprendente y chocante".
Como puedes imaginar, las reacciones no tardaron en llegar a sus redes: "¿te sorprende ver mujeres en artículos de limpieza en ese país?", se quejó con ironía uno de sus seguidores.
Otros, sin embargo, destacaron un patrón aún más extraño: "lo peor es que parece la misma mujer en todos los productos", como si todas las empresas se hubiesen puesto de acuerdo para utilizar siempre la misma imagen.
En efecto, los supermercados españoles y los cataríes pueden parecerse, pero también se diferencian mucho más de lo que nos gustaría ver.
