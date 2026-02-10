Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
"No entra gente de la Real a mi bar": Una tasca en Bilbao niega la entrada a los aficionados rivales durante los derbis vascos

Un tabernero asegura que hace ya varios años que no abre los días de derbi pese a ser un día señalado por problemas en el pasado

Juanma, dueño del bar Mugi, no abre los días de derbi vasco tras un incidente en los 90.

Pol Langa

Pol Langa

Esta semana tiene lugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey y el azar quiso juntar a los dos equipos vascos más grandes, propiciando un interesante derbi que dará acceso a la gran final en La Cartuja del fin de semana del 25 y 26 de abril, todavía con la fecha final por decidir.

Si una eliminatoria de este calibre ya genera unas tensiones más intensas que un partido normal de liga, si encima incluye a Athletic Club y Real Sociedad, el 'tensiómetro' puede alcanzar cotas únicas, en el partido que se disputará en un estadio de San Mamés lleno hasta la bandera.

Oyarzabal y Areso pugnan por un balón durante el último derbi en San Mamés.

La rivalidad histórica entre los dos clubes se traslada de generación en generación y algunos roces del pasado se mantienen en el tiempo. Como ejemplo un botón, la tasca de Juanma, el bar Mugi, que se niega a servir copas cuando la Real visita Bilbao.

"Desde el 90 no les abro", apunta el tabernero a 'El Chiringuito', aunque asegura que no existe discriminación a los seguidores del eterno rival solamente, sino que directamente no abre el bar cuando hay derbi, porque "aquí somos del Athletic y no queremos a gente de la Real, ni de otros equipos", señala.

El origen de esta limitación de acceso se encuentra en una rencilla del pasado con los aficionados txuriurdines que ha llegado a 2026: "Tenían un vacile insano y mi gente no tiene que aguantar, estamos para trabajar y no para sufrir", señala.

La razón se encuentra en un conato de pelea que ocurrió durante un partido entre Athletic y Real a principios de la década de los 90, cuando "tuvo que saltar la barra porque se querían pegar ocho o diez tíos dentro del bar", apuntaba a 'El Correo' en una entrevista.

Pese a la insistencia del reportero, el hombre tiene claro que no piensa abrir su negocio el día de partido y que, si hace falta, "abren los días de descanso", pero que el día del derbi, "ni pa' Dios". Quizás es por eso que goza del sobrenombre de 'El Loco', un apelativo que acepta y que incluso se lo recuerda su propia familia, aunque lleva más de 40 años sirviendo copas y comidas a los bilbaínos.

Así, este miércoles 11 de febrero Juanma volverá a bajar la persiana pese a ser un día en el que podría hacer una buena caja, pues nada podrá hacer cambiar de pensamiento al tasquero. Tampoco lo hará el 4 de marzo, cuando se disputará el partido de vuelta en el Reale Arena.

La historia señala al Athletic Club como el principal favorito, pues es el segundo club con más Copas del Rey, con 24, por lo que es uno de los habituales en las rondas finales de la competición. Además, en los últimos 10 derbis, los bilbaínos han conseguido cinco victorias, por tan solo tres de la Real, el resto empates. En lo que respecta a esta temporada, los donostiarras se llevaron el partido de la primera vuelta, por 3 a 2, mientras que el de la segunda se saldó con un empate a uno, hace tan solo unos días.

