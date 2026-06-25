El entorno de Ana Mena se pronuncia sobre su relación con Carlos Alcaraz

Ana Mena y Óscar Casas formaban una de las parejas más mediáticas de España, pero ambos decidieron poner punto final a la relación, según destapó el periodista Javi Hoyos a través de su cuenta de TikTok. Se conocieron en verano del 2024, cuando ambos estaban rodando la película 'Ídolos', aunque no oficializaron su relación hasta principios de 2025.

El creador de contenido explicó en el vídeo publicado en TikTok que "esta noticia me duele mucho darla porque les queremos mucho, les admiramos mucho, nos gustan como pareja...". Además, aseguró que pudo hablar con el entorno más cercano de la pareja y le confirmaron que "la ruptura es oficial".

Ana Mena y Óscar Casas, durante el rodaje / Warner

Ayer, la revista 'Semana' publicó unas imágenes de la cantante con Carlos Alcaraz, unas fotografías que están dando la vuelta al mundo. En ellas, se podían ver una complicidad total entre ambos y se les veía con risas "algo nerviosas", según informó el medio de comunicación.

El encuentro tuvo lugar en las gradas de un torneo de pádel en Marbella, ya que ambos coincidieron con sus respectivos grupos de amigos.

Después de que saliesen publicadas las fotografías en la revista 'Semana', el copresentador de 'D Corazón', programa de Televisión Española, habló con el entorno más cercano de la artista para saber si mantenía un romance con el tenista español.

Hoyos reveló que "el entorno de Ana Mena me asegura que no ha pasado absolutamente nada con Carlos Alcaraz", aunque matizó que "son muy amigos".

"Estas imágenes corresponden a ese momento en el que se saludan. Sin embargo, esa misma persona ya había saludado desde ese palco a muchos otros famosos y celebridades que también se encontraban allí. Os puedo asegurar que entre ellos no ha pasado absolutamente nada", señaló.

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Por otro lado, informó que la cantante no está atravesando por su mejor momento tras la ruptura con el hermano de Mario Casas. El principal motivo que destacó es que "se querían mucho".