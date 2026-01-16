Enrique Rojas, psiquiatra, sobre la clave de la felicidad: “Se logra con buena salud y una memoria selectiva”

La felicidad es un estado de satisfacción, bienestar y alegría que combina emociones positivas con una sensación de que la vida es plena y tiene sentido, siendo para muchos el fin último del ser humano, una mezcla de placer y propósito, y una actitud interna que se cultiva disfrutando el presente y conectando con uno mismo y los demás.

Cada persona tiene su propio camino hacia la felicidad, que depende de su carácter, sus valores y las experiencias que acumula a lo largo de la vida. No existe un manual universal para sentirse en paz, ya que lo que funciona para unos puede no ser útil para otros. Por eso, según los psicólogos, es importante dejar de compararnos con los demás y aprender a escucharnos a nosotros mismos y a nuestros deseos internos.

La reflexión de Enrique Rojas

Hace poco, el psiquiatra Enrique Rojas compartió una reflexión en su cuenta de Instagram sobre cómo enfrentar la vida y tomar decisiones que nos acerquen a la felicidad. Con más de 519.000 seguidores, el especialista enfatizó que la actitud que adoptamos frente al día a día y nuestra forma de gestionar las emociones son determinantes para alcanzar el bienestar.

“Siempre digo que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria para superar las cosas negativas y mantener una visión positiva de uno mismo y de la vida”, explicó Rojas. Según él, vivimos en tiempos de exigencias constantes, distracciones y comparaciones que ponen a prueba nuestra paz interior, por lo que aprender a filtrar lo negativo es fundamental.

Para cuidar la salud mental, el psiquiatra recomienda aceptar y gestionar las emociones en lugar de reprimirlas, mantener relaciones que nos nutran, establecer prioridades que nos recuerden lo realmente importante y pedir ayuda cuando la carga emocional se vuelve demasiado pesada para sobrellevarla solo.

Rojas también insiste en que la felicidad requiere un proyecto de vida coherente. Este proyecto, según él, se sostiene sobre cuatro pilares: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. “Una persona feliz es aquella que ha sabido diseñar un proyecto de vida coherente y realista”, asegura, subrayando que el equilibrio entre estos aspectos permite generar bienestar duradero.

La empatía, fundamental

Otro elemento central en sus reflexiones es la empatía. El psiquiatra aconseja ponerse en el lugar del otro, no juzgar y comprender antes de criticar. Para Rojas, entender a los demás y practicar la compasión ayuda a mantener relaciones más saludables y refuerza la estabilidad emocional.

La memoria tiene un papel crucial en todo esto. Según Rojas, "olvidar ciertas experiencias negativas no es debilidad, sino inteligencia emocional", afirma. La mente que retiene constantemente recuerdos dolorosos puede perjudicar la felicidad, mientras que aprender a soltar lo dañino permite mantener la serenidad y un equilibrio mental más sólido.