Enrique Iglesias ya va camino de su cuarto hijo junto a Anna Kournikova

Enrique Iglesias lleva desde el año 2001 con la extenista y modelo Anna Kournikova. Con ella tienen actualmente tres hijos: los mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Pero ahora ha salido a la luz por parte de una exclusiva de "¡HOLA!" que, según una fuente cercana a dicha revista: ambos están esperando ya su cuarto hijo.

Ya había alguna que otra sospecha cuando se le vio a Anna Kournikova en Miamo llevando a sus tres hijos al colegio, donde iba con ropa deportiva, pantalones cortos pero con una sudadera blanca bastante holgada, y parecía estar ocultando una posible barriga de embarazo.

De esta foto hace aproximadamente una semana a la fecha de la publicación de estas líneas. Ahora gracias a la exclusiva se sabe que, efectivamente, la extenista se encuentra de viente, aunque se desconoce de cuánto tiempo exactamente.

Por el momento, Enrique Iglesias y Anna Kournikova no han confirmado públicamente de forma oficial. Algo que tampoco sorprende a nadie, ya que ambos suelen ser reservados y llevar toda su vida privada de forma estrictamente en silencio.

De hecho, el cantante no ha hablado muchas veces de su faceta como padre, pero en 2024 dijo durante los 40 Music Awards que estaba "en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer. [...] Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido".

Por el momento, solo queda esperar al nacimiento de su cuarto hijo, ver cuál es el nombre que le ponen y, por supuesto, si será niño o niña, aunque en el caso de saberlo, si es que no lo saben ya, lo mantendrán muy en secreto, como casi toda su vida personal y privada.