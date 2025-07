Enrique Cerezo la lía parda en la presentación de Marc Pubill: "Conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos"

El Atlético de Madrid está siendo el gran agitador del mercado de fichajes, tanto a nivel de incorporaciones como de salidas. El equipo colchonero quiere dar un paso más para intentar ganar todos los títulos posibles, pero ahora la responsabilidad está en las manos del Cholo Simeone.

Enrique Cerezo ha puesto toda la carne en el asador para ilusionar a la afición colchonera. En este mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha incorporado a Lenglet, Álex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Juan Musso y Marc Pubill. En total, se han gastado 153 millones de euros.

Esta mañana, el Atlético de Madrid presentó a Marc Pubill, procedente de la UD Almería, entre otros jugadores. Uno de los momentos más virales de la rueda de la prensa fue cuando Cerezo se equivocó al presentar al lateral derecho.

El presidente del Atlético de Madrid presentó a Pubill como "el lateral derecho titular de la selección sub 21 con la que disputó el pasado Europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024".

Marc Pubill, medalla de oro en los juegos paralímpicos de Paris 2024. pic.twitter.com/VyH9LXbqsL — 🅿 (@finallyxpablo) July 31, 2025

El error de Cerezo no ha tardado ni un momento en hacerse viral en redes sociales. Los usuarios de X, anteriormente Twitter, no han perdido la oportunidad para mofarse del presidente del Atlético de Madrid: "No puede ser", "Con fichajes así luego querrán que ganemos" o "Con esto aspiramos al 3r puesto claramente".

Marc Pubill, ilusionado

En la presentación, el lateral derecho no dudó en decir que "es un momento de mucha ilusión, estoy cumpliendo un sueño, con muchas ganas de que empiece la Liga. Vengo a disfrutar, ayudar y el objetivo de todos es ganar títulos, vamos a por eso. He coincidido con Álex y Pablo, ganamos ese oro y espero conquistar títulos con ellos".

Marc Pubill. El 18 del Atleti. 🔴⚪️ pic.twitter.com/KETejAPIAf — Atlético de Madrid (@Atleti) July 31, 2025

A pesar de venir de Segunda división, Pubill quiere ser titular desde un inicio: "Estoy aquí para ayudar y aportar. A base de trabajo y lo que me pida el míster, estoy aquí para lo que él quiera". Sobre Simeone, confesó que "es como me lo imaginaba, siempre le he admirado mucho".

La operación del fichaje

El Atlético de Madrid abonó 16 millones de euros en las arcas del UD Almería para quedarse con los derechos de Pubill, aunque el precio puede aumentar cuatro millones si se cumplen ciertas variables. Además, el conjunto indálico se guarda un 15% de una futura venta.