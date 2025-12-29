Enric Robert, ingeniero de software, tajante con el teletrabajo: "He socializado más que nunca"

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Desde la pandemia de la COVID-19 en 2020, las empresas se vieron obligadas a permitir que los empleados trabajaran desde sus casas, algo que se ha consolidado de forma permanente. Algunas compañías ofrecen la posibilidad de teletrabajar un día a la semana, aunque esto depende siempre de la política de cada empresa.

El teletrabajo también tiene desventajas, como el aislamiento social, la dificultad para desconectar, problemas de salud física y mental, distracciones en casa, menor aprendizaje informal por la falta de contacto con colegas y, para las empresas, dificultades en el control del equipo y en el mantenimiento de la cultura corporativa, entre otros aspectos.

Sin embargo, Enric Robert, ingeniero de software, ha compartido a través de X, antes conocido como Twitter, su experiencia con el teletrabajo. "Desde que trabajo en remoto y no hago 3h de transporte para ir a la oficina he podido socializar mas que nunca", señala.

Según él, esta es una de las mejores bazas del teletrabajo, pero no la única. El joven español expone que al trabajar desde casa, su vida social ha dado un vuelco radical, especialmente porque tiene mucho más tiempo para realizar otro tipo de actividades.

"Me ha permitido conocer gente increíble porque ahora puedo ir al gym antes de que lo cierren, comer cada día con mi madre o familiares y quedar entre semana sin ir siempre con prisas", comparte en la red social de Elon Musk.

Por otro lado, admite que puede "llegar a casa con energía para hacer planes y viajar mientras trabajo", algo que no podría hacer sin teletrabajar.

Teletrabajo / PixabayPixaba

Además, no tiene dudas que se puede crecer laboralmente trabajando desde remoto.

La opinión del ingeniero de software no está pasando desapercibida en la red social de Elon Musk. Un usuario señala que "trabajar no es socializar en lo absoluto". Otro expone: "Hibrido es lo ideal. Teletrabajo 100%, ¿qué sentido tiene hacerlo aquí cuando se puede hacer en la India o Polonia? Nos arrepentiremos",