El enigmático mensaje de la novia de Fermín: "Septiembre; cambios"

El futuro de Fermín López se ha convertido en el gran tema de conversación del barcelonismo en esta recta final de mercado. El jugador emitirá un comunicado este mismo viernes por la tarde para anunciar cuál será su decisión definitiva en torno a la oferta del Chelsea, dispuesto a poner sobre la mesa 65 millones de euros por su fichaje. Hasta entonces, cada movimiento alrededor del futbolista de El Campillo se analiza con lupa.

En ese clima de expectación, su pareja, Berta Gallardo, ha agitado aún más las especulaciones con una publicación en su perfil de Instagram. La joven compartió una fotografía tras pasar por la peluquería acompañada de un mensaje tan breve como sugerente: “Septiembre; cambios”. Tres palabras que bastaron para desatar un torrente de interpretaciones entre los aficionados culés, pendientes de la decisión que su chico dará a conocer en cuestión de horas.

Berta, en su última publicación / Instagram

El post, aparentemente inocente y personal, fue inmediatamente asociado por muchos seguidores al futuro deportivo de Fermín, hasta el punto de que algunos lo interpretaron como un guiño velado a un posible adiós al Barça. La coincidencia temporal, con el comunicado del centrocampista en el horizonte, no ha hecho más que alimentar las dudas y la incertidumbre.

El propio Fermín había asegurado tras el Gamper que no pensaba moverse este verano, pero la ofensiva del club londinense ha cambiado el escenario. El internacional español es pieza clave para Hansi Flick, que cuenta con él en su segunda temporada al frente del banquillo azulgrana, y desde el club azulgrana no se contempla su marcha como una opción sencilla de asumir.

La realidad es que hasta que el jugador no hable, todo lo que rodea a su figura se convierte en ruido. La renuncia a aparecer en el programa ‘The Residency’ este jueves por la tarde ya encendió las alarmas, y ahora el mensaje de Berta se suma a un clima de incertidumbre que parece no tener fin hasta que no comunique su deseo de seguir tras la fuerte tentativa del Chelsea para ficharlo.