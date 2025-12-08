El enigmático mensaje de Morata en plena crisis con Alice Campello

Sigue el runrún entorno a la relación entre Álvaro Morata y Alice Campello. La semana pasada comenzaron a circular rumores de que la pareja atraviesa un momento delicado. Cabe recordar que retomaron su relación a comienzos de año, tras seis meses de distanciamiento, pero parece que las cosas aún no terminan de encajar.

Después de todos los rumores que se han generado en los últimos días, el delantero del Como quiso frenarlos en seco y habló con el periodista del corazón Javi Hoyos, a quien le recalcó que seguían juntos.

El creador de contenido, con más de 1,9 millones de seguidores en TikTok, explicó que "Morata me dice que Alice Campello es la mujer de mi vida". No obstante, reconoció que no estaban siendo días fáciles para ninguno de los dos, ya que están atravesando una crisis.

El delantero quiso dejarle claro que "esto no es ninguna ruptura", debido a que quieren seguir adelante y continuar luchando por su familia, pues "es lo más importante para ellos".

"Me recalca que Alice es el amor de su vida y que por eso mismo quiere desmentir todas las cosas que están diciendo de terceras personas, de que pueda haber otra mujer que esté siendo un apoyo para Álvaro Morata y que tengan algo, nada de esto es cierto", comentó Javi Hoyos en TikTok.

Después de las declaraciones de Morata a Javi Hoyos, el tema de una posible crisis parecía zanjado. Sin embargo, ha sido el propio futbolista quien ha avivado los rumores a través de una historia en Instagram.

El delantero del Como ha compartido el siguiente mensaje: "Todo pasa". Una declaración llena de intenciones y que apunta directamente a su actual pareja.

Álvaro Morata, en Instagram / Sport

Todo apuntaba a que la pareja estaba poniendo todo de su parte para reconducir la situación y así disfrutar de las fiestas navideñas en familia, pero este mensaje del atacante del Como abre otras posibilidades.