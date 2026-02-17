El enigmático mensaje de Álvaro Morata tras separarse de Alice Campello

Punto final a una de las relaciones más mediáticas de España: Álvaro Morata, delantero del Como, y Alice Campello. La pareja decidió cortar de raíz la relación después de varias idas y venidas, a pesar de que ambos estaban intentando solucionar sus problemas sentimentales de todas las formas posibles. Finalmente, la solución fue la ruptura.

Hace unas semanas, Morata rompió su silencio para desvelar los motivos de la separación, lo hizo mediante declaraciones en exclusiva a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta'.

El delantero del Como confesó que ambos se encuentran en una situación muy difícil de encajar, ya que no hay ningún culpable de la ruptura: "Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

El futbolista español quiso desmentir públicamente los rumores de un posible nuevo amor: "Ni amiga especial ni nada. No me apetece eso ahora. El día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis".

El pasado 14 de febrero fue un día especialmente difícil y muy complejo para ambos, ya que celebraron su primer San Valentín como solteros. Además, la modelo italiana decidió eliminar un video de San Valentín que había publicado previamente en sus redes sociales.

Ayer, el atacante del Como reabrió la herida tras publicar un mensaje enigmático a través de sus redes sociales. "Otra vez me he equivocado", comenzó explicando a todos sus seguidores.

"Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho", compartió.

Este mensaje podría ser el punto final a la relación y ya pasar página de forma definitiva. Además, el futbolista no atraviesa su mejor etapa, ya que en la última jornada terminó expulsado y Cesc Fábregas lo señaló públicamente tras el encuentro. Por esta razón, algunos seguidores del atacante rumorean que el mensaje podría ir dirigido también al técnico de Arenys de Mar.