La enigmática reflexión de Plex sobre la caída a los infiernos de Frank Cuesta: "Acabará saliendo una verdad final"

Frank Cuesta protagonizó la mayor caída a los infiernos hace unas semanas al publicar un vídeo confirmando la compra de animales protegidos y revelando que su santuario era una mentira.

Sin embargo, muchos piensan Frank gravó ese vídeo forzadamente y bajo presiones y defienden la inocencia del famoso herpetólogo.

Uno de los últimos en hablar del tema ha sido su amigo Plex, que durante sus vueltas al mundo ha compartido muchas experiencias junto a Cuesta y se ha alojado en su refugio en numerosas ocasiones. En una entrevista en el podcast 'The Wild Project', el joven 'influencer' ha dado su punto de vista respecto a la situación actual del expersonaje televisivo.

"Las veces que he estado en el santuario, que no han sido pocas, nunca he visto nada extraño, nada malo hacia un animal. He visto a Frank preocupado por animales", comentaba inicialmente el creador de contenido.

Jordi Wild y Plex hablan sobre Frank Cuesta. / The Wild Project/YouTube

Plex fue uno de los primeros en defender a Frank en primera instancia, y ahora comenta que lo hizo porque según su experiencia no le cuadraba nada de lo que reconocía en el vídeo: "Le salí a defender como un amigo sale a defender a otro, encima cuando tú no has visto nunca nada malo, ni nada raro". También comenta que de haber sido consciente que estaba haciendo algo malo, hubiera sido el primero que se habría alejado.

Tras explicar que ha hablado con Frank y con Chi, quien fuera su mano derecha y principal instigador de la campaña de desprestigio hacia Cuesta, desvela que "acabará saliendo una verdad final".

Plex habla sobre Frank Cuesta. / The Wild Project/YouTube

El cáncer que desmintió

Otro de los temas polémicos al explotar el tema fue la revelación que Frank no sufre ningún cáncer y que había estado fingiendo todo el tiempo por un problema de mitomanía.

Sobre ello, Plex también ve hilos sueltos porque ha sido testigo del estado del herpetólogo durante los tratamientos contra la enfermedad: "He estado con él cuando tenía que engordar para ganar peso para afrontar el tratamiento", apunta.

Frank Cuesta en una imagen con la cabeza y las cejas rapadas por supuesto cáncer. / ·

En su lugar, prefiere apostar por la confianza y pensar que nunca le mintió a nivel privado y realmente se sometió a estos tratamientos: "No creo que me mintiese con eso. Lo he visto sin pelo y sin cejas", apunta.

Qué hace ahora Frank Cuesta

Respecto a la ocupación actual de Frank, Plex explica que había pasado una temporada en Australia buscando lugares para establecer un nuevo santuario. Sin embargo, unos problemas con el pasaporte la habían impedido viajar con normalidad, aunque finalmente ha solucionado el problema y ha recuperado el documento.

A lo largo de este tiempo se han seguido sucediendo los juicios en los que se le acusaba de compra ilegal de animales y demás problemas relacionados con la ley en Tailandia, donde ha vivido todos estos años. En este sentido, comenta que "está ganando los juicios".