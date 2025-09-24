Así es la enigmática esposa de Dembélé: pocos conocen su historia

Ousmane Dembélé está en boca de todos tras ganar el Balón de Oro por delante de Lamine Yamal. La resaca de la gala sigue dando de qué hablar, y uno de los detalles que más llamó la atención es que el delantero francés no acudió al Théâtre du Châtelet acompañado de su esposa, Rima Edbouche.

La relación entre ellos es completamente clandestina, ya que pocas personas conocen detalles íntimos. Cuando se casaron, en diciembre de 2021, los compañeros del FC Barcelona, quienes compartían vestuario en ese momento, quedaron sorprendidos al ver las imágenes de la pareja diciendo el 'sí, quiero'. Muchos ni siquiera sabían que él tenía novia, ya que nunca la había presentado en las comidas de equipo.

Desde que se conocieron, Edbouche se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el atacante francés y tiene gran parte de mérito en que haya ganado el Balón de Oro, ya que le ha brindado la estabilidad que necesitaba para centrarse únicamente en el fútbol.

El misterio como estilo de vida

Se conocen pocos detalles sobre la esposa de Dembélé. Entre los que han salido a la luz se sabe que es tres años menor que él, nació en Italia y pasó toda su infancia en Francia, país en el que conoció al delantero del PSG. Sin embargo, algunos apuntan que nació en Marruecos, concretamente en Douar Aghbalou.

Edbouche tiene dos grandes pasiones: la moda y las redes sociales. Aunque nunca muestra su rostro en sus publicaciones, se trata de una decisión consciente que refleja sus convicciones personales y refuerza la imagen de discreción que mantiene, según explica el medio de comunicación 'Le Tribunal Du Net'.

Hace ya varios años que la esposa de Dembélé decidió meterse de lleno en la industria de la moda tras lanzar su propia marca de ropa, llamada 'Razale', que ofrece prendas de ropa modestas, elegantes y discretas.

Padres desde 2022

Dembélé y Edbouche no tardaron mucho tiempo en tener su primera y única hija hasta el momento, de quien no se conoce el nombre. Sin embargo, en una entrevista, el jugador del PSG la mencionó como "la catalana", un detalle que hace referencia al lugar donde nació.

Independientemente de la edad, tres años, se sabe muy poco sobre la niña, ya que sus padres nunca han sido muy dados a compartir su vida en redes sociales.