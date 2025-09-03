Que no te engañen: tienes derecho a un descanso remunerado en el trabajo si cumples con esta condición

Quizás para ti sea normal tener un descanso de 15 o 20 minutos en tu jornada laboral para tomar un café, estirar las piernas o salir a la calle y respirar aire fresco, pero cada vez más empresas prescinden de este pequeño receso.

Y lo que pocos saben es que el Estatuto de los Trabajadores establece el descanso como un derecho de todas las personas siempre que se cumpla una condición.

¿Qué condición debe cumplirse para tomarse el descanso?

Para conocer en profundidad esta medida, es tan sencillo como buscar el artículo 34 del citado Estatuto de los Trabajadores y encontrar aquella parte del texto en la que se hace referencia al descanso:

"Siempre que la duración de la jornada diaria continua exceda de 6 horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 minutos", explica el Estatuto.

Un punto muy importante en el citado artículo es que "este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo".

Es decir, se trata de un descanso remunerado que no se puede restar del sueldo que reciba el trabajador.

Existe un caso especial en el que el descanso debe ser superior: en trabajadores menores de 18 años: "en el caso de los trabajadores menores de 18 años, el periodo de descanso tendrá una duración mínima de 30 minutos y deberá establecerse siempre y cuando la duración de la jornada diaria continua supere las 4 horas y media".

Del mismo modo, se trata de tiempo efectivo de trabajo y está remunerado, únicamente es más amplio en personas de la citada edad por su condición de trabajador menor de edad, ya que la ley busca proteger su salud, seguridad y bienestar durante la jornada laboral.