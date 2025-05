El 'enganchón' de Emilia con Pablo Motos en 'El Hormiguero': "No quiero que me deporten"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a la cantante argentina Emilia para presentar su nuevo proyecto profesional: 'Blackout' una canción que cuenta con la colaboración de Nicki Nicole y Tini.

Durante la entrevista, el presentador de 'El Hormiguero' se ha interesado en saber cómo la artista imita el acento español, aunque ella no se lo ha tomado nada bien: "Ay, quien te dijo eso que es mentira". Además, ha reconocido que "me sale fatal".

Tras insistirle varias veces, Emilia ha frenado en seco a Motos expresando que no lo iba a hacer: "Se van a ofender y yo no quiero que me deporten que yo quiero venir acá".

Desde ese momento, el presentador la ha querido tranquilizar: "No te va a deportar nadie, no te preocupes". Tras quitarle hierro al asunto, Emilia ha decidido hacerlo, pero con una premisa: "No se enojen".

La argentina ha bordado la imitación con esta frase, aunque con algunos errores en los tiempos verbales: "Es que como decirte tío... yo de verdad estoy muy feliz de estar aquí, comer mis patatas bravas".

"Está muy bien", ha defendido Motos a Emilia delante de toda la audiencia de 'El Hormiguero'.