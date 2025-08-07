No te 'enganches' más al móvil: con este truco, desaparecerá tu adicción

Aunque lo neguemos, pasamos buena parte del día con el teléfono móvil en la mano. Ya sea consultando WhatsApp, llamadas o viendo series o películas, disfrutando en las redes sociales... Se ha convertido en un hábito muy poco saludable con consecuencias propias de una adicción.

Por ejemplo, el uso del teléfono móvil afecta a nuestro descanso y a la concentración. Y por supuesto, a nuestro estado de ánimo, cada vez más afectado por lo que vemos a través de una pantalla.

Sin embargo, existen trucos de fácil aplicación que nos permiten 'desengancharnos' de nuestro teléfono móvil de forma rápida. O al menos eso es lo que dicen los expertos, por supuesto. Aunque los colores del móvil generen adicción como dicen en The New York Times, quizás cambiando esto desaparece el problema.

Poner el móvil en blanco y negro para generar menos adicción

En efecto, se supone que las compañías que fabrican teléfonos móviles invierten mucho tiempo en estudiar cómo la mente humana reacciona a los colores, y es por ello que aplican todo lo aprendido en sus dispositivos para que nos 'enganchemos'.

Ahora bien, la periodista Nellie Bowles asegura que poner el móvil en escala de grises hace que este efecto desaparezca casi por completo, reduciendo nuestra adicción y mejorando nuestra salud y nuestro descanso.

Si quieres poner tu móvil en blanco y negro, sigue estos pasos dependiendo de tu sistema operativo:

- Entra a 'Accesibilidad', 'Color y movimiento', 'Corrección de color' y selecciona 'Escala de grises'. iOS - Accede a 'Configuración, 'General', 'Accesibilidad', 'Facilidades de visualización', 'Filtros de color' y escoge 'Escala de grises'.

Como ves, el procedimiento es prácticamente el mismo. Solo cambia el sistema operativo y la forma de llegar a esta opción.