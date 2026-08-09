ECLIPSE
Enfermeros y expertos oculares coinciden sobre los riesgos del eclipse solar del 12 de agosto: "Las gafas de sol normales no sirven"
Los expertos recuerdan que las gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados no protegen los ojos frente a la radiación solar
El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos que podrán observarse desde España durante este verano. Millones de personas se preparan para contemplar cómo la Luna cubre por completo el disco solar durante unos instantes, pero los expertos recuerdan que disfrutar del fenómeno requiere tomar algunas precauciones. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves y permanentes en la vista.
Uno de los principales errores consiste en pensar que unas gafas de sol convencionales son suficientes. No lo son. Como explica el enfermero y creador de contenido Jorge Ángel, es necesario utilizar gafas diseñadas específicamente para observar el Sol. Estos productos deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, que establece los requisitos de seguridad para los filtros destinados a la observación solar directa.
La recomendación también implica descartar cualquier solución casera. Radiografías, cristales ahumados, discos compactos o cualquier otro sistema improvisado pueden reducir la cantidad de luz visible, pero no garantizan una protección adecuada frente a la radiación solar. “No sirven unas gafas de sol cualquiera, tienen que ser gafas especiales para eclipse”, advierte Jorge Ángel.
Antes de comprar unas gafas para el eclipse también conviene comprobar que cumplen una serie de requisitos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda verificar que indiquen expresamente que están destinadas a observar el Sol, que incorporen el marcado CE y que aparezca la referencia EN ISO 12312-2:2015. También deben identificar al fabricante, incluir una dirección de contacto dentro de la Unión Europea, número de lote e instrucciones de uso.
El estado de las gafas es igualmente importante. Si los filtros presentan arañazos, perforaciones, arrugas, deformaciones o cualquier otro desperfecto, no deben utilizarse. Durante las fases parciales del eclipse es necesario mantenerlas puestas en todo momento, ya que la radiación solar continúa llegando directamente a los ojos aunque la Luna haya cubierto una parte importante del Sol.
La única excepción llega durante la fase de totalidad, cuando la Luna tapa completamente el disco solar. En ese momento sí es posible retirar temporalmente la protección, pero solo mientras dure la totalidad. En el caso del eclipse del 12 de agosto, este periodo será muy breve. En cuanto vuelva a aparecer cualquier parte luminosa del Sol, las gafas deben colocarse inmediatamente.
La precaución debe ser todavía mayor cuando haya niños entre los espectadores. Los menores pueden quitarse las gafas o utilizarlas incorrectamente sin ser conscientes del riesgo, por lo que los adultos deberán supervisar que mantienen la protección durante las fases parciales. Además, quienes quieran fotografiar el eclipse tendrán que utilizar filtros solares específicos para cámaras, telescopios o prismáticos.
El motivo de tantas advertencias se encuentra en el riesgo de sufrir una retinopatía solar, una lesión provocada por la exposición directa a la radiación solar que puede afectar a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central. Entre sus posibles consecuencias están la visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual, distorsión de las imágenes, dificultades para leer o alteraciones en la percepción de los colores.
Uno de los problemas más peligrosos es que la lesión puede producirse sin dolor. La retina no dispone de receptores del dolor, por lo que una persona puede sufrir daños importantes sin darse cuenta inmediatamente. “Te puede producir una quemadura en la retina”, explica Jorge Ángel, quien advierte de que los síntomas pueden aparecer horas después o incluso al día siguiente.
Además, un eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad. Al quedar parcialmente oculto el Sol, disminuye la luminosidad y resulta más sencillo mantener la mirada sobre él durante más tiempo. Sin embargo, esto no significa que la radiación sea menos peligrosa. De hecho, la menor luz puede hacer que la pupila se dilate y permita la entrada de una mayor cantidad de radiación hacia el interior del ojo.
Por todo ello, los especialistas recomiendan preparar la observación con antelación y no confiar en métodos improvisados. El eclipse será un acontecimiento excepcional, pero contemplarlo de forma segura debe ser la prioridad. Además de proteger los ojos, la OCU aconseja utilizar crema solar, llevar gorra o sombrero, vestir ropa adecuada y mantenerse hidratado, especialmente si la observación se realiza al aire libre durante varias horas.
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