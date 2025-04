Un enfermero renuncia a las Urgencias para ir a trabajar en la sanidad privada: "No es sostenible"

A medida que la capacidad adquisitiva continúa disminuyendo y los precios aumentan, son más y más los sectores económicos a nivel internacional que se ven sumergidos en una fuerte precariedad laboral para los trabajadores.

Desafortunadamente, el ámbito de la salud no es ajeno a este infortunio. Sin ir más lejos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que España es el país con peores contratos sanitarios; una realidad de la que Italia no está tan lejos.

Así, pues, se ha dado a conocer la historia de Pavels Krilovs, un profesional médico de 35 años nacido en Letonia que vive en Bolonia y que, por la mala situación laboral en la que se ha visto envuelto dentro de Urgencias, ha decidido migrar hacia la salud privada.

"Me encanta mi trabajo de enfermero en Urgencias, pero he dimitido. Y no soy el único. En los últimos tres meses otros seis compañeros se han ido", cuenta Krilovs, quien cobra 2.000 euros al mes pero ello solo le permite cubrir los costos básicos de vida como la vivienda para él solo.

"Lo dejo todo sobre todo porque el derecho a un techo no está garantizado en Bolonia. Es una ciudad que te quita casi 1.000 euros si quieres vivir solo. No es sostenible. Si tengo que machacarme tanto aquí, pero luego no puedo permitirme ni siquiera una casa para mí, ¿qué sentido tiene?", se pregunta el enfermero.

"Hay que estar 12 horas de pie y mantenerse atento y vigilante desde que entras hasta que te vas. No puedes desconectar, no sabes qué es lo que va a venir después, continúa, aclarando a su vez que no recibe ningún tipo de incentivo económico por la carga emocional y responsabilidad que implica trabajar en Urgencias.

"El sector privado se han dado cuenta de la frustración de nuestra categoría profesional y pagan a un enfermero hasta 30 euros por hora", explica Krilovs, justificando así su decisión de cambiar de sector laboral y dejando en evidencia uno de los más grandes problemas de la región en la actualidad.