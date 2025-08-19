El enfermero Jorge Ángel explica por qué te pican los mosquitos: Tu olor corporal tiene la culpa

Los mosquitos son los insectos más molestos del verano. Pueden llenarte el cuerpo de picaduras insoportables que mantiene en tu piel durante varios días.

El Virus del Nilo viene propagado por la culpa de un picotazo de mosquito. Se propaga en humanos porque el mosquito previamente ha picado a aves portadoras del virus, este se traslada a las glándulas salivales el mosquito que puede contagiar a humanos o animales al picarles.

Su molesta presencia hace que se utilicen un sin finde remedios para intentar combatirlos, aunque a veces no es posible ni con el mejor de los repelentes. Tanto es así que es difícil de explicar como consigue adentrarse en tu hogar pese a tener mosquiteras.

La elección

Hay muchos factores que hacen al insecto decantarse por unas personas u otras, no es el azar o que haya personas que son como imanes para ellos. Los olores de las personas son el principal factor por el que los mosquitos acuden, puede ser el olor corporal u otros olores del cuerpo. Por ejemplo, el ácido butírico se produce por las bacterias de la piel, dependiendo de cada persona su olor puede ser más o menos fuerte.

El sudor también aclama las picaduras de mosquito, si practicas deporte ten cuidado, ya que serás una víctima fácil.

Debido a la emisión de etanol, acetona y metanol el consumo de alcohol colabora en la atracción de mosquitos.

¿Cómo aliviar el picor?

Limpia la picadura con agua y jabón. Aplicar agua y jabón en la picadura y luego retirar con suavidad es uno de los principales remedios para soportar el picor. Nunca se debe restregar. Avena. Ponla en un paño y se aplica sobre la zona afectada, luego retira con agua. La avena es uno de los remedios más eficientes contra las inflamaciones. Aloe Vera. El aloe vera tiene un gran efecto antiinflamatorio. Se aplica y se deja hasta que se absorba de manera natural. Bicarbonato de sodio. Mezclarlo junto con agua hasta obtener una pasta, una vez aplicado en el picotazo dejar actuar unos minutos y retirar. Miel. La miel ayuda a la inflamación e infección.

La zona preferida

Los tobillos son la zona más apetecible para los mosquitos, pero ¿por qué? El motivo es que se fijan en el dióxido carbono que se exhala al respirar y en el calor que desprende el cuerpo humano.

Su órgano olfativo está localizado en sus antenas y a ellos les gusta mucho los olores fuertes es por eso que acuden al olor de las bacterias de nuestros pies. Este es el motivo por el que nuestros pies son sus zonas favoritas.