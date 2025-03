El enfermero español que 'flipa' con lo que ha visto en un hospital noruego

Un conocido creador de contenido español que es enfermero se mudó a Noruega, como otros tantos españoles, por motivos laborales (especialmente aquellos empleados de la rama sanitaria).

Ha estado mostrando varias de sus experiencias, pero hay algo que le ha sorprendido especialmente y que lo ha querido compartir con todos sus seguidores. Algo que él considera una tontería pero que sin duda alguna le ha sorprendido.

Se trata de Guille, (@guillemartinsaez en TikTok) que ha compartido un vídeo mostrando algo que vio en Noruega y que nunca ha visto antes, y cree que en España desde luego no hay. "Es una auténtica gilipollez, es la cosa más sencilla que os podéis imaginar. No sé si lo habéis visto en algún hospital, en España creo que no (o fuera)....pero a mí... ¡me flipa!" comienza el vídeo.

En ese momento saca una bolsa que contiene un extraño objeto, algo así como una pinza o unos tapones. Rápidamente, explica para qué sirve y lo cierto es que suena bastante útil: "Es una especie de ambientador que tú te pones en la nariz cuando vas a cambiar una ostomía, a hacer algo que huele mal..."

Posteriormente, muestra cómo se lo coloca en la nariz. Asegura que no se ve una vez lo llevas puesto y que huele a menta, por lo que fácilmente evitará que tengas que oler cosas desagradables durante el trabajo de enfermero.

"Hace que los olores no te afecten y que el trabajo sea más llevadero", asegura. Una usuaria le comentó que sí que hay en España y que, sin duda, concuerda en que es algo extremadamente útil. Otros usuarios le contestan alegremente diciendo que necesitan una herramienta parecida.