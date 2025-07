Una enfermera de Soria vuelve de Noruega ganando 3.000 euros mensuales: "Hay menos carga laboral y más personal"

En los últimos años, han aumentado los casos de enfermeros y enfermeras que abandonan España en busca de mejores condiciones laborales y salarios. Según un informe del Ministerio de Sanidad, que entrevistó a 55.000 enfermeros, el 39,4% de los encuestados quiere dejar la profesión en los próximos 10 años.

En este contexto, 'El Español' ha publicado una entrevista con Alba Galán, una joven enfermera de Soria que decidió mudarse a Noruega. La motivación de aprender un idioma, una cultura y un sistema sanitario diferente, le animaron a tomar la decisión.

Después de graduarse en Enfermería por la Universidad de Salamanca, contactó con la agencia Global Working para iniciar el proceso. A través de la empresa, realizó un curso intensivo de noruego y una formación específica y técnica sobre el sistema sanitario noruego.

Posteriormente, tras meses de preparación, la enfermera se trasladó hasta una pequeña isla del norte de Noruega. En Andoy, comenzó trabajando en una residencia de mayores, hasta que fue trasladada a Husnes, ejerciendo en una unidad de corta distancia.

Esta primera experiencia le sirvió para volver a España y tras un breve periodo en casa, regresó a Noruega con un contrato indefinido. Tras nueve meses trabajando allí, Alba ha explicado al citado medio las principales diferencias entre ambos países.

Una enfermera administra una vacuna a un hombre adulto. / M.J. López

"En Noruega, el cuidado es mucho más individualizado. Los tiempos los marca el paciente. Hay menos carga laboral y más personal, lo que mejora tanto la atención como la calidad de vida del profesional", apuntaba la sanitaria.

Además, la jerarquía de las funciones es menos estricta. "Las enfermeras a veces han tareas de auxiliares y viceversa. Incluso las auxiliares pueden hacer cursos para asumir tareas más técnicas, como administrar medicación".

En este contexto, una de las características que más destaca es cómo afrontan el estrés: "No está bien visto estar estresado. Te animan a parar, a tomarte un café, y hay una cultura muy fuerte de apoyo entre compañeros. Se valora mucho el bienestar del trabajador".

Una enfermera, junto a un paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), durante la pandemia. / EPE

En cuanto al salario, la soriana revela que una enfermera noruega cobra aproximadamente unas 30.000 coronas mensuales, es decir, 3.000 euros al cambio. "Todo lo que hagas extra se paga muy bien, especialmente si te llaman con poca antelación. Y en verano te dan incentivos adicionales", argumentaba.

Finalmente, Alba ha tomado la decisión de volver a su tierra, aunque no descarta regresar al país nórdico. "No sé si volveré a Noruega, pero todo lo vivido allí me acompañará siempre. Aprendí, crecí y sobre todo, me sentí valorada".