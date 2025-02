Qué enfermedad tuvo Àngel Llàcer que le hizo estar al borde de la muerte

Àngel Llàcer visitará esta noche 'El Hormiguero' para mantener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tratar distintos temas, entre ellos la enfermedad que sufrió en Vietnam y que le tuvo al borde de la muerte. Aparte, el actor formará parte del jurado de la nueva edición de 'Tu cara me suena 12' y desvelará algunos detalles.

El actor no olvidará jamás de los jamases el 2024, ya que fue uno de los peores años de su vida. Llàcer estuvo al borde de la muerta a raíz de un viaje que realizó a Vietnam. El actor fue de vacaciones, pero acabó siendo una pesadilla, debido a que estuvo ingresado durante mucho tiempo en el hospital, concretamente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Estuvo varios días pensando que no iba a superar la enfermedad, pero poco a poco fue recuperándose. Llàcer reapareció y quiso mandar un mensaje a todo el mundo que le había apoyado: "La valentía te la dan las personas que te quieren al final. Yo lo he notado. Me he sentido muy querido. Y la verdad es que te sientes muy apoyado con una red muy, muy importante".

La enfermedad que sufrió fue a causa de la "bacteria carnívora" que contrajo. Esta enfermedad, denominada fascitis necrotizante y que está provocada por una bacteria llamada shigella, hizo que tuviese que someterse a distintas cirugías para poder salvar su vida, concretamente dos.

Esta "bacteria carnívora" puede matar a las personas en tan sólo 48 horas y normalmente se proponga en Japón. Los síntomas de esta bacteria, según los profesionales son tres: dolor en las extremidades, fiebre y necrosis en las extremidades. Un experto en infecciones aseguró que lo mejor para la prevención es lavarse las manos.

Por otro lado, un profesor de la Universidad Médica Femenina de Tokio experto en enfermedades infecciosas admitió que "el hecho de que el número de pacientes haya aumentado hasta este punto nos da una sensación de crisis, porque está sucediendo algo sin precedentes".