El enfado de Kiko Rivera con la prensa por colarse en su casa: "Cualquier persona que acceda a esta urbanización privada..."

Kiko Rivera ha dicho 'Basta'. Si bien es cierto que se trata de una de las personalidades más famosas de España desde hace años, hasta él debe poner límites en la intromisión a su vida privada. Y lo cierto es que lo ha hecho con mucha contundencia.

Kiko Rivera, muy enfadado con la actuación de la prensa

En un nuevo comunicado, Kiko Rivera ha confirmado que está preparando acción legal contra dos periodistas distintos (un hombre y una mujer), los cuales recientemente causaron bastante incomodidad tanto en su domicilio como urbanización privada.

Aparentemente, según la denuncia del propio Kiko Rivera, estos periodistas habrían accedido sin autorización alguna a su urbanización privada. Kiko Rivera asegura que se valieron de 'la puerta trasera' para llevar a cabo su movimiento.

Pero lo que realmente no gustó a Kiko Rivera es que además de semejante intromisión, los periodistas también preguntaron a varios vecinos con tal de localizar la puerta de su casa. Por ello, Kiko Rivera ha llegado a disculparse con sus vecinos por las molestias ocasionadas por los periodistas.

Como la frase más contundente de todo su comunicado, Kiko Rivera apunta que "Cualquier persona que acceda a esta urbanización privada con la intención de situarse frente a mi domicilio será denunciada."

Lógicamente, esta respuesta por parte de Kiko Rivera a la actuación de la prensa abre siempre conversaciones sobre dónde están los límites con las figuras públicas como su persona. ¿Todo vale para conseguir una nueva exclusiva o se deben evitar escenarios como el que apunta Kiko Rivera?

Lo que está claro es que Kiko Rivera no ha quedado nada contento con la situación actual. Veremos si esto afecta (o no) a su futura presencia en televisión, pues al fin y al cabo se trata de alguien a quien hemos podido ver activamente en muchos programas distintos.

¿Qué opinión te merece la situación que denuncia Kiko Rivera? ¿Crees que tiene razón en hacer pública una queja contra la prensa como esta o forma parte de lo que 'debe aguantar' por ser identificado como una figura de interés público?