Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: "Es un gravísimo insulto"

Corría el minuto 65 del Real Madrid-Osasuna cuando Xabi Alonso hizo un gesto hacia los jugadores que calentaban. Llamó a Franco Mastantuono, presentado hace apenas unos días. Y cuando el Bernabéu se dio cuenta, no pudo reprimir su entusiasmo. Desde la Grada Fans, la grada popular que ocupa el espacio del que hace ya muchísimos años fue expulsado Ultras Sur, comenzó a corear "¡Franco, Franco, Franco!".

Resulta indiscutible la atracción que genera el adolescente argentino llegado de River Plate por 63 millones de euros. La ovación cuando ingresó al campo sustituyendo a Brahim, acompañado por un mito como Dani Carvajal, ha sido la más atronadora del estreno liguero en el Bernabéu.

Asimismo, hay quienes opinan que este cántico no ha sido el más adecuado, sino que, además, ha estado completamente fuera de lugar. Aunque para algunos es tan solo una forma de animar al jugador coreando su nombre, otros lo han llevado al terreno político, recordando al conocido dictador y Caudillo de España, Francisco Franco.

El enfado de Alfredo Duro en redes sociales

Entre los que tienen la segunda visión, hay quienes se lo han tomado a risa, creando 'memes' que ya han recorrido todas las redes sociales, y también hay quienes lo han considerado una falta de respeto. Uno de ellos ha sido Alfredo Duro.

El periodista y colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' ha compartido su opinión en X, dejando claro su evidente desacuerdo con este cántico, calificándolo como "gravísimo". Con esto, son muchos los que entienden que Duro ha estallado contra su propio programa, donde se lo han tomado con cierto toque de humor.

"Gritar FRANCO, FRANCO, FRANCO en honor a MASTANTUONO no solo es un gravísimo insulto a las víctimas del franquismo, también es una demostración de inaceptable ignorancia y de produnda irresponsabilidad con la Memoria Histórica de nuestro país", ha sentenciado el colaborador.

La publicación no ha tardado en hacerse viral, con más de 170.000 visualizaciones en a penas 2 horas, y con comentarios de todo tipo. Hay quienes siguen con el meme, quienes le dan la razón o quienes han tachado de "hipócrita" al periodista deportivo.

"Peor es llamar mono a un jugador negro en 'prime time' y ahí no dices nada", comenta un usuario de X haciendo referencia a la situación vivida durante mucho tiempo con Vinicius Junior. Una opinión que más de 1.000 personas han apoyado con su 'me gusta'.