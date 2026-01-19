Eneko destapa a Arbeloa: "No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid"

Eneko Fernández de Garayalde, tras su carrera en las canteras del Real Zaragoza y el FC Barcelona (bajo Guardiola) y clubes como Alavés y Oviedo, se reinventó como cocinero. Ganó la undécima edición de MasterChef en 2023, dando un giro a su carrera y actualmente, es chef ejecutivo de varios restaurantes en Zaragoza.

El aragonés tuvo una carrera prolífica en el fútbol español, militando en 8 equipos durante aproximadamente 10 temporadas. Estuvo formado en las categorías inferiores del Real Zaragoza y FC Barcelona, llegó a jugar en filiales importantes.

En esa época, coincidió con Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid, que llegó como juvenil procedente del Real Zaragoza. Y allí, en la cantera maña no era del Real Madrid, sino del Atlético de Madrid, según contó Eneko en DAZN este domingo.

Arbeloa dio sus primeros pasos en el Zaragoza

Álvaro Arbeloa ha vivido toda su trayectoria deportiva ligada al Real Madrid. El ahora entrenador del primer equipo, subió procedente del Real Madrid Castilla, tras una larga trayectoria defendiendo los colores del conjunto blanco, durante 238 partidos.

Sin embargo, Eneko cuenta que Arbeloa era fanático del Atlético de Madrid, antes de aterrizar en el club de Chamartín. "Él tiene un año más que yo, jugaba en un equipo por delante, pero sí que compartimos entrenamientos, algún partido y lo conocí ahí. Curioso que esa época, no voy a descubrir la pólvora, pero él era del Atlético de Madrid. Digo que no voy a descubrir la pólvora porque hemos visto todos fotos de él con la camiseta (la del Atleti) y es una de las cosas que más recuerdo", afirma.

Eneko jugó de centrocampista, y pese a que Arbeloa era lateral, se entendían muy bien sobre el césped. Coincidieron en la cantera y Arbeloa ya demostraba tener una gran proyección como futbolista. "Tenía muchísima calidad, a veces jugaba a pierna cambiada. En seguida, al salir de la cantera del Zaragoza acabó en el Real Madrid y carrera prodigiosa. A Coruña, Real Madrid, Selección Española...", comenta.

"Tenía mucho potencial como futbolista, pero si que es verdad que en el momento que él va al Madrid da un paso muy grande. Cuando yo lo vi luego en el Madrid ya estando en el filial, siendo capitán, dije "uy", aquí hay proyecto de futbolista gordo", zanjó Eneko sobre la experiencia vivida con Arbeloa.