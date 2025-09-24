Un endocrino desvela el motivo por el que el jamón ibérico tiene puntos blancos

No hay debate: una de las mejores cosas que tiene España es su gastronomía, ya que ofrece una gran variedad de sabores y platos, únicos y especiales en comparación con los de otros países. Además, contamos con algunos de los mejores cocineros del mundo.

El plato estrella de España es el jamón ibérico, aunque otros prefieren la tortilla de patatas o las croquetas, entre otros platos tradicionales. Como dice el refrán: "Para gustos, colores". No obstante, muchos ciudadanos comparten la misma opinión: el jamón nunca puede faltar sobre la mesa. Y si es ibérico, mucho mejor.

Sin embargo, a veces, al servirlo, se pueden ver unos puntos blancos sobre el jamón, algo que llama mucho la atención y siempre genera comentarios.

Por ello, el endocrino Manuel Viso, que tiene más de 41 mil seguidores en TikTok, decidió compartir el principal motivo de estos puntos a través de un vídeo.

El experto en nutrición empieza cuestionando a todos sus seguidores: "¿Has visto alguna vez unos puntitos blancos en el jamón? Seguro que sí. Y seguro que has pensado: ¿qué es esto? ¿Será sal? ¿Será moho? ¿Será algún aditivo que le hayan añadido al jamón?".

Se trata de cristales de tirosina, según desveló. Además, explicó que "la tirosina es un aminoácido que compone algunas proteínas", ya que "durante la curación del jamón algunas proteínas se van rompiendo y van formando estos cristales de tirosina, pequeños diamantes de sabor".

Por esta razón, el endocrino explica que cuando en el jamón aparecen estos puntos blancos, son un signo de buena curación y de que ese jamón es de los buenos.

La opinión del experto en nutrición está generando mucha controversia en redes: "A mí me encanta cuando está así", "Pensaba que era todo lo contrario" o "Cuando estudié hostelería nos dijeron que se debe a que el cerdo murió estresado".