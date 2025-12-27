SOCIEDAD
Encuesta CIS: la mayoría de los españoles cree que habrá más soledad y aumentará el paro
Los resultados de la última encuesta en tendencias sociales destacan un futuro pesimista por parte de los ciudadanos
Este martes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado la última encuesta sobre tendencias sociales, realizada del 9 al 15 de diciembre de 2025. Según los datos, la mayoría de españoles vislumbra un futuro pesimista durante la próxima década.
Los resultados muestran que un 79,4% de los encuestados cree que habrá más soledad y aislamiento en España. De la misma forma, siete de cada diez cree que habrá más diferencias sociales y económicas.
En cuanto la familia, un 68,5% cree que habrá menos nacimientos y un 64% opina que aumentarán las separaciones y los divorcios. Los españoles encuestados también creen que habrá un crecimiento de la violencia (61%) y de la delincuencia (52%).
El 69% de los encuestados cree que habrá muchos o bastantes cambios sociales y económicos. De hecho, el 40,9% cree que estos cambios serán negativos o muy negativos.
En el último año, la inteligencia artificial se ha establecido como una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. En este contexto, un 55% de los encuestados cree que la implementación de robots y sistemas automáticos de trabajo aumentará el paro.
Por otro lado, un 28,8% de los encuestados cree que la Unión Europea habrá perdido influencia. En relación, el 77,2% opina que China será mucho más influyente que ahora.
En términos globales, el 24,2% de las respuestas cree que habrá más guerras, y un 19% piensa que aumentará el hambre, como dos de los principales problemas mundiales. Al respecto el 64,4% considera que habrá más desigualdades entre países ricos y pobres.
Finalmente, más de la mitad de los españoles asegura que le interesa "mucho o bastante" la política. Para informarse sobre cuestiones políticas, los encuestados revelan que los canales que más le influyen son: redes sociales e internet (30%), televisión (28%), actuación de un candidato (23,6%) y un familiar o amigo (21,7%).
